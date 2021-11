Niemcy: Źródło: rząd nie zgodził się na żadną umowę z Białorusią ws. kryzysu migracyjnego

Rząd Niemiec nie zgodził się na żadne porozumienie z Białorusią w sprawie rozwiązania kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej – przekazało w czwartek źródło rządowe, cytowane przez agencję Reutera.

"Sytuacja na granicy to problem europejski, w sprawie którego Niemcy nie działają na własną rękę" - podkreślił anonimowy przedstawiciel strony niemieckiej.

Wcześniej w czwartek rzeczniczka Alaksandra Łukaszenki, Natalla Ejsmant, powiedziała, że podczas niedawnej rozmowy z kanclerz Niemiec Angelą Merkel Łukaszenka zaproponował utworzenie korytarza humanitarnego do Niemiec dla 2 tys. migrantów przebywających przy granicy z Polską.

"My bierzemy na siebie zobowiązanie do działania na rzecz powrotu pozostałych 5 tys. (migrantów) do ojczyzny. I Angela Merkel, zgodnie z tymi ustaleniami, będzie prowadzić negocjacje z UE, w tym w sprawie organizacji korytarza humanitarnego do Niemiec" - oświadczyła Ejsmant.

Jak podała, obecnie na terytorium Białorusi jest ok. 7 tys. migrantów, z tego ok. 2 tys. w obozowisku na granicy, a ok. 200-500 osób jest rozproszone wzdłuż granicy. Wypowiedź Ejsmant przekazały m.in. agencje Reuters, AFP i dpa.

Marzena Szulc