Niemcy: Związek pracowników kolei chce jednolitych przepisów w sprawie maseczek; „personel pociągów jest atakowany”

Bawaria i Saksonia-Anhalt zniosły obowiązek noszenia masek w transporcie lokalnym. Całkowitego zniesienia wymogu masek w pociągach w całych Niemczech domaga się Martin Burkert, szef Związku Kolejarzy i Transportowców (EVG), podkreślając, że byłoby to też korzystne dla personelu obsługi, atakowanego przez pasażerów przy egzekwowaniu przepisów.

"Noszenie masek w pociągach powinno być dobrowolne. Obecna mozaika przepisów nie jest już po prostu zrozumiała" - podkreślił Burkert.

Jak przypomina w piątek portal dziennika "Welt", Konferencja Ministrów Zdrowia nie była w stanie uzgodnić wspólnego, jednolitego stanowiska w sprawie obowiązku noszenia masek w lokalnym transporcie publicznym. W rezultacie Bawaria i Saksonia-Anhalt jako pierwsze kraje związkowe zdecydowały się na zniesienie tego obowiązku - Saksonia-Anhalt zrobiła to już w czwartek, w Bawarii nastąpi to w sobotę.

W rezultacie, w transporcie dalekobieżnym obowiązują aktualnie jednolite ogólnokrajowe zasady, dotyczące pociągów ICE i Intercity. Natomiast w połączeniach lokalnych i na stacjach kolejowych - obowiązują różne przepisy, zależne od kraju związkowego.

"Egzekwowanie przepisów spadło na personel kolei, i wielokrotnie już stało się to przyczyną ataków. Nie możemy dłużej tego akceptować. Bezpieczeństwo wszystkich pracowników Deutsche Bahn jest naszym najwyższym priorytetem. Ataki na pracowników kolei znacznie wzrosły w wyniku działań związanych z pandemią" - oświadczył Burkert.

Przed ogólnym zniesieniem wymogu masek ostrzegł w piątek na antenie RTL rzecznik ds. polityki zdrowotnej Zielonych Janosch Dahmen. Wskazał na duże obciążenia w szpitalach, wywołane nie tylko zachorowaniami na koronawirusa, ale też innymi chorobami układu oddechowego.

Natomiast federalny minister zdrowia Karl Lauterbach (SPD) skrytykował kraje związkowe, które zniosły obowiązek masek w lokalnym transporcie publicznym oraz obowiązek kwarantanny. "To dezorientuje obywateli. Nie widzę potrzeby znoszenia ani rozluźniania zasad kwarantanny teraz, gdy szpitale są pełne" - powiedział Lauterbach. "Mam nadzieję, że najbliższa zima będzie ostatnią dużą bitwą z koronawirusem. Wirus zmutował w ślepy zaułek, ale to nie jest powodem do braku ostrożności. Jest za wcześnie na dalsze łagodzenie przepisów" - dodał.

Premierzy Dolnej Saksonii i Nadrenii Północnej-Westfalii - Stephan Weil (SPD) oraz Hendrik Wuest (CDU) - nie widzą problemu w tym, że kraje związkowe znoszą ostatnie środki przeciwko koronawirusowi w różnym tempie. "W poszczególnych krajach związkowych jest różna sytuacja, związana z koronawirusem. Każdy z nich musi sam zdecydować, które środki będą proporcjonalne" - skomentował Wuest.

Tymczasem ilość zakażeń koronawirusem nadal wykazuje tendencję rosnącą - poinformował w piątek rano Instytut Roberta Kocha (RKI). W ciągu ostatniej doby odnotowano 167 zgonów u osób zakażonych.