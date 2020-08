Niemcy: Związkowcy nie chcą, by kary za brak maseczek egzekwowali konduktorzy

Niemiecki związek zawodowy kolejarzy EVG sprzeciwił się uzgodnionemu przez kanclerz Angelę Merkel i premierów rządów krajowych zamiarowi zlecenia konduktorkom i konduktorom pociągów, by sami egzekwowali kary pieniężne od pasażerów odmawiających założenia maseczek ochronnych.

"To trick, poprzez który pani kanclerz i premierzy krajowi próbują obciążyć personel konduktorski zadaniami należącymi do państwa" - powiedziała w piątek w programie informacyjnym Morgenmagazin ogólnoniemieckiej telewizji publicznej ZDF szefowa wykonawcza EVG Cosima Ingenschay.

Jak wyjaśniła, personel ten jest już obecnie wystawiony na akty agresji i w wielu przypadkach jego napomnienia, by pasażer założył maseczkę, spotykają się z gniewną reakcją. Z punktu widzenia związku, kontrolę przestrzegania tego nakazu powinna realizować policja, gdyż jej "funkcjonariuszki i funkcjonariusze są w inny sposób nauczeni, jak postępować w takich sytuacjach".

Ingenschay przyznała równocześnie, że obowiązek nakładania maseczek w celu chronienia bezpieczeństwa pasażerów jest zasadniczo słuszny.

W trakcie poświęconej dalszym działaniom antykoronawirusowym czwartkowej wideokonferencji kanclerz Merkel i szefowie rządów krajowych uzgodnili wprowadzenie na całym terenie Niemiec grzywny za lekceważenie nakazu noszenia maseczki w kwocie co najmniej 50 euro. "Federalny oraz krajowi ministrowie transportu zostaną poproszeni o sprawdzenie, w jaki sposób we wszystkich rodzajach komunikacji regionalnej i dalekobieżnej dałoby się stworzyć warunki dla wprowadzenia pełniącej rolę grzywny dopłaty do biletu" - głosi komunikat z obrad.

Spotkało się to z natychmiastową negatywną reakcją strony związkowej. "Dzisiejsza decyzja krajowych premierów stanowi zagrożenie życia i zdrowia tysięcy konduktorek i konduktorów" - powiedział w czwartek wieczorem dziennikowi "Bild" przewodniczący EVG Klaus-Dieter Hommel.