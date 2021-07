Niemieccy turyści wracają do holenderskich kurortów; Niemcy wprowadzają ograniczenia dla Holendrów

Coraz więcej turystów z Niemiec odpoczywa w nadmorskich kurortach na zachodzie Niderlandów. Tymczasem Niemcy, a za nimi inne kraje, wprowadzają obostrzenia dla podróżujących z Niderlandów. Powodem jest ciemnoczerwony kod dla większości kraju na europejskiej mapie zakażeń Covid-19.

Zandvoort leży zaledwie pół godziny jazdy samochodem z Amsterdamu. Nadmorski kurort na zachodzie kraju jest bardzo popularny wśród turystów z Niemiec. Wystarczy spojrzeć na zaparkowane przy promenadzie samochody - zdecydowana większość ma niemieckie tablice rejestracyjne.

"Bardzo się cieszę, że turyści z Niemiec wrócili do naszego miasta" - mówi Celine Pust z hotelu Paradis, cytowana przez dziennik "De Volkskrant". Jej zdaniem nie jest ich tak dużo jak zwykle, ale i tak ponad połowa miejsc w hotelu jest zajęta przez turystów zza wschodniej granicy.

Niemieccy turyści wracają do Niderlandów, tymczasem od najbliższego wtorku osoby wybierające się z Holandii do Niemiec będą zobowiązane do odbycia 10-dniowej kwarantanny, o ile nie są zaszczepione przeciwko Covid-19 lub nie chorowały wcześniej na koronawirusa.

Powodem jest ciemnoczerwony kod dla większości kraju na europejskiej mapie zakażeń Covid-19. W niedzielę z tego samego powodu o wprowadzeniu obostrzeń dla Holendrów poinformowały Bułgaria i Norwegia, wynika z komunikatu niderlandzkiego ministerstwa spraw zagranicznych.

Obostrzenia będą obowiązywały od poniedziałku. W Bułgarii należy się liczyć z koniecznością okazania testu PCR, nawet jeżeli jest się zaszczepionym. Natomiast w Norwegii brak przyjęcia wcześniej preparatu przeciwko Covid-19 będzie się wiązać z koniecznością poddania się kwarantannie.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek