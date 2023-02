Niemiecki eksport do Rosji spadł o ponad połowę

Aż o prawie 60 proc. spadł w grudniu rok do roku niemiecki eksport do Rosji. W całym 2022 roku eksport z Niemiec do Rosji był niższy o 43,7 proc.

Niemcy zmniejszyły eksport do Rosji w grudniu 2022 r. o 16,7 proc. w porównaniu z listopadem - do 0,9 mld euro - podał Federalny Urząd Statystyczny Niemiec.

Wolumen niemieckiego eksportu do Rosji przed miesiącem był o 59,8 proc. niższy niż w grudniu 2021 roku.

Import z Rosji w grudniu pozostał praktycznie bez zmian w porównaniu z listopadem i wyniósł 1,6 mld euro.

Ogółem w 2022 roku dostawy niemieckich produktów do Federacji Rosyjskiej spadły o 43,7 proc. do 14,9 mld euro, podczas gdy niemiecki import towarów rosyjskich wzrósł o 6,5 proc. do 35,3 mld euro.

Wzrost wartości niemieckiego importu jest spowodowany gwałtownym drożeniem gazu. To wyższe ceny za ten surowiec spowodowały, że wartość importu z Rosji w 2022 była wyższa niż rok wcześniej.

Analitycy spodziewają się, że wartość wymiany handlowej pomiędzy oboma krajami w kolejnych miesiącach będzie spadała. Wpływ na to maja rozszerzające się sankcje nałożone przez UE na Rosję, po tym gdy ta napadła na Ukrainę.