Niemiecki filozof radzi, aby niektóre z państw NATO dały Rosji gwarancję, że Ukraina nie zostanie przyjęta do sojuszu

W debacie o tym, jak uniknąć dalszej eskalacji wojny na Ukrainie, niemiecki filozof Richard David Precht proponuje inicjatywę poszczególnych państw NATO, które powinny dać Rosji gwarancję, że swoim wetem uniemożliwią przyjęcie Ukrainy do sojuszu obronnego, przyczyniając się tym samym do deeskalacji sytuacji.

"Kiedy przyszło do przyjęcia Finlandii i Szwecji do NATO, dowiedzieliśmy się, że zgodnie z traktatem natowskim wszystkie kraje członkowskie muszą wyrazić zgodę na nowe przyjęcie. Gdyby więc tylko jeden europejski kraj dał Rosji wiążącą gwarancję, że nie będzie głosował za przyjęciem Ukrainy do NATO", to mogłoby pomóc przygotować grunt "pod dalsze rozmowy" - powiedział Precht w podcaście "Geyer & Niesmann" portalu RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

"Pomóc może wiążące porozumienie między jednym, dwoma lub trzema państwami NATO i Rosją, że Ukraina nie zostanie przyjęta do NATO. Wierzę, że w tym momencie mielibyśmy przynajmniej horyzont do dalszego porozumienia" - kontynuował filozof i autor bestsellerów. "Taka oferta miałaby tę zaletę, że kosztowałaby Zachód i Ukrainę stosunkowo niewiele, ale wiele by znaczyła dla Rosjan".

Precht jest sygnatariuszem listu otwartego niemieckich prominentów, którzy już w czerwcu wezwali do zawieszenia broni i dążenia do wynegocjowania porozumienia.

Odchodzący ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk skomentował wypowiedź Prechta, pisząc na Twitterze, że "nazwanie pana Prechta +filozofem+ brzmi jak kpina i zniewaga dla Hegla czy Kanta". To, że udziela rad w sprawie członkostwa Ukrainy w NATO, "graniczy ze schizofrenią". https://twitter.com/MelnykAndrij/status/1576176764467888129

Z Berlina Berenika Lemańczyk