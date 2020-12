Niemiecki lockdown uderza rykoszetem w gospodarkę w Polsce, ale trudno jest jeszcze ocenić siłę tego uderzenia – powiedział wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Jarosław Tarczyński. W środę Niemcy wprowadzają "twardy lockdown".

Od środy w Niemczech zaostrzone będą środki ochrony przed zakażeniami koronawirusem. Zamknięte zostaną m.in. sklepy z wyjątkiem tych z artykułami pierwszej potrzeby oraz szkoły.

"W regionie przygranicznym życie może być bardzo uśpione. Handel zamarł, turystyka zamarła, niemożliwe będą przyjazdy na zakupy Niemców do Polski i Polaków do Niemiec, a była to dla niektórych pewna tradycja. Niemiecki lockdown uderza więc rykoszetem w gospodarkę w Polsce, ale trudno jest jeszcze ocenić siłę tego uderzenia" - powiedział, cytowany we wtorkowym komunikacie wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Jarosław Tarczyński.

Jak zaznaczył, lockdown odbije się najpierw na handlu, usługach oraz na zleceniach wykonywanych na terenie Polski i Niemiec, ale realizowanych przez firmy z innych krajów, "będzie więc dość dotkliwie odczuwalny w pierwszym kwartale roku 2021".

Trudna już dziś sytuacja na polsko-niemieckim pograniczu jeszcze się pogorszy - ocenił natomiast dyrektor biura PIG Piotr Wolny. Zaznaczył, że do tej pory szczególnie trudno było na granicy z krajem związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie oraz z Saksonią, a w środę dołączy do nich Brandenburgia, która również wprowadzi ograniczenia w małym ruchu granicznym.

"To bardzo dotkliwie uderza w turystykę oraz przygraniczne targowiska. Codzienne zakupy, wyjazd po benzynę czy do fryzjera, kosmetyczki przestanie być możliwy. To katastrofa dla wielu przygranicznych handlowców i usługodawców, w tym dla Szczecina, który w okresie przedświątecznym zawsze gościł wielu turystów zakupowych w galeriach, sklepach, punktach usługowych i rozrywkowych oraz na świątecznych jarmarkach" - wskazał Wolny.

Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha (RKI) poinformował we wtorek rano o 14 432 nowych przypadkach koronawirusa w Niemczech zarejestrowanych podczas ostatniej doby. Na COVID-19 zmarło 500 pacjentów.

Lockdown będzie obowiązywał w Niemczech od środy co najmniej do 10 stycznia. Władze zakazują opuszczania domów bez konieczności, otwarte będą tylko sklepy niezbędne do codziennego życia, a także apteki i banki. Zamknięte będą szkoły, a niektórzy pracodawcy będą musieli zawiesić swoją działalność lub zlecić swoim pracownikom pracę w systemie zdalnym. Zamknięte zostaną również zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i salony tatuażu.