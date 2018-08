Niemiecki przemysł niebezpiecznie zanurkował w czerwcu

Zamówienia niemieckiego przemysłu spadły w czerwcu bardziej, niż tego oczekiwano, do poziomu najniższego od 1,5 roku. Może to sugerować, że w najbliższych miesiącach fabryki największej gospodarki w UE mogą zredukować bieg.

Jak poinformował dziś Federalny Urząd Statystyczny (Destatis), w czerwcu zamówienia przemysłowe zmalały o 4 proc. w porównaniu do maja (po 2,6 proc. wzroście w maju w porównaniu do kwietnia). Był to największy ich regres od stycznia 2017 roku.





„Te rozczarowujące dane wskazują na oznaki napięcia w niemieckim handlu zagranicznym, co nie wróży dobrze dla produkcji przemysłowej w drugiej połowie roku” - skomentował dla agencji Reuters ekonomista ING Bank Carsten Brzeski.



W istocie, na ogólny spadek zamówień przemysłowych najbardziej wpłynęło 4,7 proc. zmniejszenie popytu zewnętrznego z krajów spoza strefy euro.



Z analizy struktury zamówień według sektorów wynika, że szczególnie słabe były zamówienia na dobra inwestycyjne (-4,7 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca) i konsumpcyjne (-4,5 proc.), przy spadku o 2,3 proc. zamówień na dobra pośrednie.



Ministerstwo Gospodarki Niemiec poinformowało, że w okresie kwiecień-czerwiec zamówienia w przemyśle zmalały o 1,6 proc. w porównaniach kwartał do kwartału. Wskazało ono również, że powodem są napięcia w handlu międzynarodowym, wywołane przez politykę taryfową prezydenta USA Donalda Trumpa.



Dodajmy, że wcześniej publikowane wskaźniki nie wskazywały na groźbę pogorszenia sytuacji niemieckiego przemysłu.



Przypomnijmy, że Niemcy to największy partner gospodarczy Polski. Ponad 27 proc. naszego eksportu (wartości 56,8 mld ero w 2017 r.) trafia na tamten rynek. W dużej części jest to sprzedaż półproduktów lub innych części kooperacyjnych, dla zakładów produkcyjnych w Niemczech.



Osłabienie tamtejszego przemysłu może zatem przełożyć się na spadek zamówień wielu polskich firm, w szczególności z sektorów dotkniętych skutkami wspomnianej polityki handlowej Trumpa.



