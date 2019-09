Niemiecki resort gospodarki: nie będzie długotrwałej recesji

Ministerstwo gospodarki Niemiec ocenia, że RFN nie grozi długotrwała recesja, choć jednocześnie zakłada, że trzeci kwartał bieżącego roku nie przyniesie poprawy koniunktury. Według prognoz ekonomistów PKB w trzecim kwartale znów znajdzie się na minusie.

Przedstawiciele resortu gospodarki przekonywali na konferencji prasowej w piątek, że brak poprawy koniunktury w trzecim kwartale to "efekt globalnego spowolnienia wzrostu, co jest szczególnie odczuwane przez zorientowaną na eksport gospodarkę Niemiec".

Wyraźnego pogorszenia koniunktury gospodarczej ani prawdziwej recesji nie należy się jednak spodziewać - przekonuje ministerstwo.



W czwartek cztery niemieckie instytuty badań nad gospodarką ogłosiły prognozy dotyczące PKB. Wszystkie przewidują, że w trzecim kwartale br. Niemcy znów znajdą się na minusie. W zależności od instytucji przewidywany spadek PKB w porównaniu z poprzednim kwartałem ma wynieść od 0,1 proc. do 0,3 proc.



W drugim kwartale br. niemiecki PKB spadł o 0,1 proc. Ekonomiści mówią o tzw. technicznej recesji, jeśli spadki trwają dwa kwartały pod rząd.



Według ekspertów kłopoty niemieckiej gospodarki są spowodowane kryzysem w przemyśle motoryzacyjnym, osłabieniem koniunktury światowej, konfliktami handlowymi i niepewnością co do warunków brexitu. Czynniki te odbijają się szczególnie wyraźnie na uzależnionej od eksportu największej gospodarce Europy.