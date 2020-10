Niemieckie firmy na "kroplówce od państwa", zagrażają gospodarce

Jedna na sześć firm w Niemczech może być "firmą zombie", tj. zbankrutowałaby bez pomocy państwa - szacuje dyrektor generalny Deutsche Bank Christian Sewing, którego słowa cytuje niemiecki dziennik "Bild". Eksperci przewidują, że w marcu czeka Niemcy fala bankructw.

Z powodu koronawirusa na całym świecie wiele przedsiębiorstw trwa obecnie tylko dzięki nadzwyczajnym rządowym regulacjom.

Ocenia się, że również w Niemczech takich firm, określanych przez niemieckie media jako "zombie", są tysiące.

Eksperci oceniają, że najpóźniej do końca marca dojdzie do masowych upadłości.

"Firmy, które faktycznie są w stanie upadłości, nie muszą obecnie wnosić o jej ogłoszenie, zgodnie z prawem upadłościowym zmienionym przez rząd federalny w ramach pomocy koronawirusowej" - pisze "Bild".

"Jednak najpóźniej do końca marca dojdzie do masowych upadłości" - ostrzegają eksperci.

"Tryb koronawirusowy" w prawie upadłościowym miał obowiązywać do września, ale ministerstwo sprawiedliwości myśli obecnie o przedłużeniu działania tego instrumentu do marca 2021 roku.

Ekonomiści z Deutsche Bank stawiają pytanie: "Dlaczego firma, której nie udało się do końca września dostosować do nowych, zmienionych przez koronawirusa warunków, miałaby to zrobić do marca 2021 roku". Zwłaszcza w obliczu obaw, że jesień i zima przyniosą pogorszenie sytuacji epidemicznej.

Ekspert ds. zmian strukturalnych i konkurencji w Instytucie Gospodarki Niemieckiej dr hab. Klaus-Heiner Roehl podkreśla w wypowiedzi dla "Bilda", że najgorzej jest w branży turystycznej i gastronomicznej, które najbardziej ucierpiały w wyniku ograniczeń związanych z pandemią. "Ponadto kryzys dotyczy także handlu i usług, ale również części przemysłu, np. dostawców samochodów. Tam kryzys był już przed koronawirusem" - mówi Roehl.

Główny ekonomista Deutsche Bank Stefan Schneider ostrzega, że "zawieszenie postępowania upadłościowego na cały rok, zgodnie z poleceniem rządu, może poważnie nadwyrężyć zdrowe przedsiębiorstwa. Liczba "firm zombie" będzie nadal rosła. Będą prowadzić agresywną politykę cenową, wpływając na marże zdrowych firm i utrudniając zmiany strukturalne".

Patrik-Ludwig Hantzsch, dyrektor ds. badań ekonomicznych w Creditreform, mówi: "Sytuacja pogarsza się z dnia na dzień, ponieważ bankructwa są obecnie tylko odkładane. W rezultacie wiele obecnie zdrowych firm może zostać wciągniętych w przepaść".

Wskazuje, że sytuacja "firmy zombie" może odbić się na sytuacji ich partnerów biznesowych, dostawców. "Może to prowadzić do efektu domina, czyli w konsekwencji do niewypłacalności faktycznie zdrowych firm" - dodaje Hantzsch.