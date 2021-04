Niemieckie media pod wrażeniem boomu technologicznego w Polsce

"Boom technologiczny w Polsce? Jeśli masz teraz w oczach znaki zapytania, prawdopodobnie nie miałeś jeszcze do czynienia z krajem sąsiadującym z Niemcami" - pisze portal t3n.de. "W rzeczywistości polska scena technologiczna przeszła przez ostatnie kilka lat wyjątkowy proces wzrostu".

W tekście zatytułowanym "Silicon Polska - technologiczny hotspot w europejskim sąsiedztwie" (silicon w nawiązaniu do Silicon Valley, Doliny Krzemowej w Kalifornii, centrum amerykańskiego sektora zaawansowanych technologii) możemy przeczytać m.in. o tym jak wielkie firmy inwestują w Polsce i że powodem tego są wysoko wykwalifikowane kadry.

"Według Nasdaq Polska ma jedną z największych pul talentów technologicznych w Europie. Nic dziwnego, że w polską scenę technologiczną inwestują ugruntowani gracze. Na przykład Intel, amerykański producent półprzewodników, otworzył niedawno jeden ze swoich większych ośrodków badawczo-rozwojowych w Gdańsku. Młodsze pokolenia spotykają się w warszawskich przestrzeniach coworkingowych i laboratoriach innowacji. W maju ubiegłego roku Microsoft ogłosił plan transformacji cyfrowej w Polsce i zainwestował miliard dolarów".

Autorka tekstu, Anna Zarudzka, która sama zajmuje się projektowaniem i rozwojem produktów cyfrowych zwraca uwagę na duży udział kobiet w polskim boomie technologicznym. "Aspektem, który czyni polską scenę technologiczną interesującą, jest liczba kobiet w branży. (...) W 2016 r. odsetek kobiet wśród absolwentów nauk ścisłych wynosił 40, w porównaniu z zaledwie 33 procentami w innych krajach europejskich, takich jak Francja, Włochy i Wielka Brytania". W firmie autorki 11 z 14 stanowisk kierowniczych zajmują kobiety.

Czemu przypisać siłę polskiej sceny technologicznej? "Konwergencji szeregu kwestii społeczno-ekonomicznych: po pierwsze, rosnące wyniki gospodarcze Polski są solidną siłą napędową rozkwitu sceny technologicznej. Dziś Polska jest szóstą co do wielkości gospodarką w UE i największą w Europie Wschodniej. PKB Polski pokazuje, że wielkość polskiej gospodarki podwoiła się w ciągu ostatnich 25 lat. (...) Solidna gospodarka Polski to podatny grunt, z którego wyrastają innowacyjne firmy. Z kolei nowe startupy stwarzają nowe możliwości dla sceny technologicznej i napędzają rozwój".

Po drugie "w Polsce jest wielu wykwalifikowanych absolwentów, w tym wielu absolwentów kierunków ścisłych, którzy wnoszą wartość dodaną do polskiej sceny technologicznej. W 2019 roku Polska znalazła się na piątym miejscu wśród najlepiej wykwalifikowanych rynków pracy na świecie według Harvard Business Review. Ponadto Polska nadal buduje przewagę kosztowo-płacową".

Rozkwit polskiej sceny technologicznej widać nie tylko w Warszawie, ale także w innych miastach. "Na przykład w Krakowie, mieście, w którym mieszczą się trzy politechniki. W 2018 roku 40 procent startupów, które zebrały 2,5 miliona euro (lub więcej) w rundach finansowania, miało swoją siedzibę w Krakowie".

t3n.de zwraca uwagę, że "jeśli chodzi o branżę gier wideo, Polska zajmuje jedną z czołowych ról na świecie. Autentyczna tradycja gier w Polsce jest solidnym fundamentem, na którym kwitnąca polska branża gier została wyceniona na 664 mln dolarów w 2019 roku. Dziś w Polsce odbywają się międzynarodowe targi gier komputerowych i wideo "Poznań Game Arena" oraz jedna z najpopularniejszych imprez e-sportowych Intel Extreme Masters. Polska jest największym eksporterem gier komputerowych i wideo w Europie. W skali globalnej kraj znajduje się tylko za Chinami, Japonią i Hongkongiem".

"Polska słusznie odgrywa wiodącą rolę w UE, jeśli chodzi o technologię i cyfryzację" - konkluduje t3n.de - "Rozwój polskiej sceny technologicznej wynika przede wszystkim z innowacyjnej siły firm technologicznych, ale także z chęci uczenia się nowego, głodnego pokolenia cyfrowych tubylców. Silna gospodarka, przedsiębiorczy absolwenci, przewaga kosztowa i płacowa, inwestycje głównych graczy - wszystko to są aspekty, które umożliwiają rozkwit sceny technologicznej".

t3n.de to drukowany i internetowy magazyn zawierający teksty na temat e-biznesu, mediów społecznościowych, technologii i projektowania stron internetowych oraz tematów związanych z cyfrową przyszłością.

Z Berlina Berenika Lemańczyk