Niemcy zauważają boom na rynku pracy w Polsce, ale też ostrzegają

Długotrwały boom gospodarczy w Polsce spowodował odwrócenie sytuacji na rynku pracy. Z kraju o jednym z najwyższych wskaźników bezrobocia w Europie stała się Polska krajem o jednym z najniższych. I to pomimo pandemii koronawirusa - pisze portal ARD w korespondencji z Warszawy.

"Pandemia niewiele zmieniła w tym względzie, mimo że wiele osób straciło pracę z powodu zamknięcia zakładu. Większość z nich znalazła pracę gdzie indziej, podjęła samozatrudnienie - i tylko w czerwcu na giełdzie ponownie pojawiło się już 300 tys. wolnych miejsc pracy" - wylicza Anna Wicha ze stowarzyszenia agencji zatrudnienia.

"Polscy pracodawcy nie boją się i z optymizmem patrzą w przyszłość" - mówi Wicha korespondentowi ARD Janowi Pallokatowi. "Już teraz wszędzie brakuje rąk do pracy; w Poznaniu, Gdańsku, Warszawie, Krakowie i Wrocławiu jest obecnie dwa razy więcej wolnych miejsc niż w 2019 r.".

Eksperci ostrzegają jednak "już od dłuższego czasu: niedobór wykwalifikowanych pracowników, w pewnym momencie może zahamować boom" - zwraca uwagę ARD. "Pod względem czysto demograficznym Polska jest na najlepszej drodze do stania się strukturalnie najstarszym narodem w Europie z powodu masowej emigracji szczególnie młodych ludzi po przystąpieniu do UE i niskiego wskaźnika urodzeń".

Obecnie rozwiązaniem problemu są "setki tysięcy ukraińskich pracowników-gości, którzy zazwyczaj mają tylko tymczasowe pozwolenia na pracę" - pisze publicysta.

"Aby wypełnić lukę demograficzną, do 2050 roku potrzebowalibyśmy co najmniej 100 000 osób przyjeżdżających do naszego kraju każdego roku" - mówi Sonia Buchholtz z SGH. "Jest to politycznie i społecznie niewykonalne. Dlatego powinniśmy przynajmniej dążyć do wykorzystania potencjału obecnych migrantów zarobkowych, z których więcej niż co drugi jest zatrudniony znacznie poniżej swoich możliwości".

Generalnie jednak "polski rynek pracy jest dziś pasmem sukcesów, także w odniesieniu do skutków koronawirusa, które zostały złagodzone m.in. poprzez pomoc finansową dla szczególnie dotkniętych firm" - zauważa ARD. Ale "jest jedna wada: młodsi często trafiają na pozorne samozatrudnienie bez ubezpieczenia społecznego, popularnie zwane +umowami śmieciowymi+".

