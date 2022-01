Niemieckie MSZ zabrania byłemu ambasadorowi pracy dla Nord Stream 2

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec sprzeciwiło się zatrudnieniu byłego niemieckiego dyplomaty Dietera Hallera jako członka rady nadzorczej spółki zależnej Nord Stream 2 - Gas for Europe (Gaz dla Europy). Haller był ambasadorem Niemiec w Arabii Saudyjskiej.

"Nowy niemiecki operator Nord Stream 2 ma już pierwszy problem krótko po swoim powstaniu. Przewodniczący rady nadzorczej nowej spółki Gas for Europe prawdopodobnie będzie musiał zrezygnować z pełnienia swojej funkcji" - informuje portal tygodnika "Die Zeit". Były ambasador Niemiec w Arabii Saudyjskiej, Dieter Walter Haller, został powołany do rady nadzorczej w grudniu ubiegłego roku. Według informacji tygodnika, MSZ Niemiec zakazało mu tej działalności.

"Były dyplomata pan Haller poinformował o tym federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych zgodnie z niemieckim Federalnym Dziennikiem Ustaw. (...) Wewnętrzny przegląd wykazał, że podjęcie działalności ma być zabronione, ponieważ zaszkodziłoby to interesom urzędowym".

Wcześniej portal t-online podał, powołując się na dokumenty z rejestru handlowego, że Haller przechodzi do rady nadzorczej niemieckiej spółki-córki Nord Stream 2.

Spółkę Gas for Europe zarejestrowano w środę w Schwerinie (Meklemburgia - Pomorze Przednie). Było to konieczne, ponieważ operator sieci transportowej musi być przedsiębiorstwem w rozumieniu prawa niemieckiego. Certyfikacja rurociągu przez Federalną Agencję ds. Sieci wciąż nie została zakończona, a jest to potrzebne, aby ukończony gazociąg mógł zostać oddany do eksploatacji.