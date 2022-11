Niemieckim firma doszły do ściany. Tną produkcję na potęgę

Niemal dwie trzecie niemieckich firm wykorzystuje gaz ziemny w produkcji. Przez ostatnie pół roku większości udało się go oszczędzać bez cięcia produkcji. Więcej się nie da. W metalurgii co trzecia firma już tnie produkcję, a co czwarta myśli o jej zamknięciu.

Dla ponad 40 proc. niemieckich firm wykorzystujących gaz dalsze zwiększanie oszczędności będzie oznaczało konieczność ograniczania produkcji.

Dwie trzecie firm drukarskich i farmaceutycznych oraz niewiele mniej chemicznych będzie redukować produkcję.

W metalurgii ponad połowa firm ograniczy produkcję, ale część po prostu się zamknie.

Instytut IFO przeprowadził ankietę wśród niemieckich firm, dotyczącą wykorzystania gazu ziemnego.

Wśród ankietowanych 59 proc. wykorzystuje gaz ziemny w swoich procesach produkcyjnych. Dokładnie trzy czwarte z tych firm w ciągu ostatnich 6 miesięcy oszczędzało gaz bez zmniejszania produkcji. Tylko 14,1 proc. musiało redukować produkcję, by oszczędzać gaz. Część firm jeszcze o oszczędnościach nie myślała.

Według Karen Pittel, dyrektor Centrum Energii, Klimatu i Surowców w IFO przyznaje, że choć liczba firm oszczędzających bez cięcia produkcji jest duża, to widać duże różnice między branżami, ale także to, że możliwości oszczędzania bez zmniejszania produkcji już się wyczerpują.

Druk, metalurgia, chemia i tekstylia już tną produkcję

Największe problemy z oszczędzaniem gazu mają drukarnie, wśród których 40 proc. musiało już ograniczać produkcję. Dla metalurgii i obróbki metali odsetek ten wynosi 35 proc., a dla produkcji tekstyliów 25 proc.

Ograniczenie produkcji było konieczne w 17,3 proc. firm chemicznych i 14 proc. firm produkujących szkło i ceramikę.

W ciągu kolejnych 6 miesięcy tylko 38,8 proc. firm będzie mogło zwiększyć oszczędności bez cięć produkcji. Dla 41,1 proc. badanych firm przemysłowych wykorzystujących gaz zwiększenie oszczędności będzie musiało iść w parze z redukcją produkcji. Mówi o tym 69 proc. firm drukarskich, 67 proc. farmaceutycznych i 57 proc. chemicznych.

Część firm będzie musiała całkowicie zamknąć produkcję

W przypadku 12,3 proc. firm zwiększenie oszczędności gazu będzie oznaczało całkowite wyłączenie produkcji. Taką konieczność zapowiada 27 proc. producentów karmy dla zwierząt, 24. proc. firm drukarskich i także 24 proc. firm wytwarzających wyroby z metalu.

Wśród producentów metali 53 proc. zapowiada zmniejszenie produkcji, a 17 proc. całkowite jej zamknięcie. Dla branży automotive tylko 3 proc. firm deklaruje konieczność zamknięcia produkcji, ale 39 proc. zapowiada redukcje.

Najgorzej jest w branży skórzanej, w której 100 proc. firm zapowiedziało zamknięcie produkcji w wypadku, gdyby trzeba było zwiększać oszczędności gazu.