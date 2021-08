Niemka aresztowana pod zarzutem pomocy Państwu Islamskiemu

Obywatelka Niemiec została aresztowana pod Monachium pod zarzutem pomocy grupie należącej do tzw. Państwa Islamskiego (IS). Prokuratorzy zarzucają kobiecie przekazywanie pieniędzy bojownikom – podaje w poniedziałek agencja AP.

Niemka została aresztowana w poniedziałek pod zarzutem pomocy grupie, należącej do IS. Kobieta przekazywała bojownikom IS pieniądze - podaje prokuratura, cytowana przez AP.

Podejrzana Denise S. została aresztowana w Geretsried koło Monachium w Niemczech pod zarzutem wspierania organizacji terrorystycznej. Jest oskarżona o wspieranie Aymena A.-J., Irakijczyka aresztowanego w Niemczech na początku b.r.

Jak poinformowali prokuratorzy federalni, głównym zadaniem kobiety było nawiązywanie kontaktu z członkiniami IS i informowanie ich na bieżąco o nadchodzących transferach pieniężnych. Oskarża się ją o zbieranie funduszy na rzecz uwolnienia jednej z członkiń IS z kurdyjskiego obozu dla uchodźców, by umożliwić jej powrót do grupy ekstremistów.

Aymen A.-J. jest oskarżony o przekazanie kwoty co najmniej 12 tys. USD do Syrii i Libanu między czerwcem a wrześniem 2020 r. na rzecz wspomagania działalności bojowników IS. Został aresztowany na granicy niemiecko-szwajcarskiej w styczniu, gdy opuszczał Niemcy, by walczyć dla IS w Syrii lub Afryce - twierdzą prokuratorzy.

Marzena Szulc