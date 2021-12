Nienotowana wcześniej liczba gangów przemycających nielegalnych imigrantów

Podczas minionego roku hiszpańskie służby bezpieczeństwa rozbiły lub namierzyły 30 rozmaitych grup przestępczych specjalizujących się w przemycie nielegalnych imigrantów. Jak wskazują hiszpańskie media, to nienotowana wcześniej w Hiszpanii liczba tego rodzaju gangów.

Dane zostały upublicznione przez MSW Hiszpanii po zapytaniu skierowanym do resortu przez deputowanych konserwatywnej partii Vox.



Według ministerstwa odkrycie 30 grup wyspecjalizowanych w przerzucie do Hiszpanii nielegalnych imigrantów, głównie obywateli państw afrykańskich, dowodzi, że sukcesywnie rośnie liczba gangów trudniących się tym procederem.



Agencja Europa Press, analizując dane resortu, wskazała, że przed pięcioma laty hiszpańskie służby wykryły 14 grup przerzucających imigrantów. Z kolei dziennik "El Mundo" przypomina, że także w 2009 r. liczba gangów zajmujących się tym procederem wynosiła "zaledwie" 17.



- Nie istnieje związek pomiędzy imigracją a przestępczością. Osoby te nie zagrażają bezpieczeństwu Hiszpanów - napisał hiszpański MSW w odpowiedzi na zapytanie posłów Vox.



Utrzymują oni, że w ostatnich miesiącach na terenie kraju doszło do licznych napadów na obywateli ze strony nielegalnych imigrantów.



Zgodnie ze statystykami MSW od stycznia do listopada 2021 r. do Hiszpanii dotarło w sposób nielegalny ponad 38,1 tys. nielegalnych imigrantów, czyli o 2 proc. więcej wobec analogicznego okresu w 2020 r. Ponad 95 proc. z nich dotarło tam transportem morskim.