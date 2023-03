Nieoficjalnie: Ukraińcy dostali rozkaz wycofania się z Bachmutu

Walcząca w Bachmucie na wschodzie Ukrainy samodzielna taktyczna grupa rozpoznania powietrznego poinformowała, że otrzymała rozkaz, by wycofać się z miasta po 110 dniach walk z Rosjanami - podała ukraińska agencja UNIAN, a także m.in. portale TSN i focus.ua.

"Ukraińskie jednostki wciąż bronią Bachmutu! Po 110 dniach (walk) w Bachmucie +Ptaki Madziara+ otrzymały nowe zadania (do wypełnienia). Nie komentuje się rozkazów (dowództwa)" - napisał oficer o pseudonimie "Madziar" na Telegramie.

Doniesienia o odwrocie pierwszych ukraińskich formacji nie zostały jak dotąd potwierdzone przez władze cywilne i wojskowe w Kijowie.

Sytuacja obrońców Bachmutu staje się krytyczna. Siły rosyjskie przesunęły się z zajętych miejscowości Berchiwka i Jahidne w kierunku Chromowego, przez które przebiega droga do miasteczka Czasiw Jar. W ten sposób ostatnia kontrolowana dotychczas przez ukraińskie wojska trasa dojazdowa do Bachmutu staje się niedostępna. Na południe od miasta trwają walki w okolicach Iwaniwskego.

W tej chwili do pełnego okrążenia Bachmutu brakuje zaledwie 5,5 km, ale można już mówić o okrążeniu operacyjnym. Oznacza to, że Ukraińcy mogą jeszcze przemieszczać się w pięciokilometrowym pasie na zachód od miasta, lecz przeciwnik posiada już kontrolę ogniową nad ostatnią trasą wiodącą do Bachmutu - powiadomił w czwartek niezależny projekt śledczy Conflict Intelligence Team (CIT).

Rosyjskie oddziały próbują zająć Bachmut od sierpnia 2022 roku. Trwają tam obecnie najcięższe i najkrwawsze działania zbrojne w wojnie Rosji z Ukrainą. Władze w Kijowie dotąd przyznawały, że sytuacja w mieście jest coraz trudniejsza, lecz większość Bachmutu, w tym centrum, wciąż pozostaje pod kontrolą ukraińskiej armii.