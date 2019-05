Niepokojące dane o kondycji niemieckiego przemysłu

Nowe zamówienie sektora przemysłowego Niemiec wzrosły w marcu o 0,6 proc. względem poprzedniego miesiąca - wynika z opublikowanych we wtorek niepełnych danych tamtejszego urzędu statystycznego. Wcześniej analitycy spodziewali się wyższego wzrostu.

Z badania agencji Reutera wynikało, że miał on wynieść 1,5 proc. Zamówienia przemysłowe w lutym zmalały o 4 proc., osiągając najszybszy spadek od czasów kryzysu finansowego - podaje dziennik "Financial Times".

W skali rok do roku zamówienia w marcu zmniejszyły się o 6 proc.



"FT" tłumaczy, że dane te wskazują na spadek zapotrzebowania na wewnętrznym rynku przy jednoczesnym wzroście za granicą. Krajowe zamówienia zmalały o 4,2 proc., a zagraniczne wzrosły o tę samą liczbę. Nowe zamówienia ze strefy euro odnotowały 8,2 proc. na plusie.



Zdaniem brytyjskiego dziennika spadki na rynku krajowym stanowią problem dla władz w Berlinie, które oczekiwały, że silny popyt wewnętrzny pomoże przezwyciężyć problemy, które są wynikiem napięć handlowych między USA, Chinami i Europą.



W ubiegłym miesiącu niemieckie władze obcięły o połowę prognozę wzrostu gospodarczego na ten rok. Z nowym szacunków ma on wynieść 0,5 proc. Wpływ ma na to m.in. niepewność wokół brexitu, a także światowe spowolnienie gospodarcze.



Szacuje się, że ostatnie groźby prezydenta USA Donalda Trumpa ws. podwyższenia ceł na towary z Chin mogą mocno się odbić m.in. na niemieckim przemyśle motoryzacyjnym. Do tej pory ChRL było istotnym źródłem zysku dla takich koncernów jak BMW, Daimler czy Volkswagen.