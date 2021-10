Niespodziewany zwrot w chińsko-australijskiej wojnie handlowej

Wedle ustaleń firmy Wood McKenzie australijski węgiel jest rozładowywany w chińskich portach i ma szansę wkrótce zostać przepuszczony przez odprawę celną w drodze na rynek w Państwie Środka. Oznaczałoby to zawieszenie broni w tym newralgicznym dla energetyki odcinku chińsko-australijskiego konfliktu handlowego. Powód może być prozaiczny: niski poziom zapasów węgla w Chinach, niedobory mocy w systemie i okresowe wyłączenia elektrowni. Dwie trzecie chińskiej mocy w systemie pochodzi ze spalania „czarnego złota”.

Zmiana polityki wobec australijskiego węgla została zatem wymuszona potrzebami energetycznymi kraju, który od drugiej połowy września zmaga się z blackoutami o skali niespotykanej od dwóch dekad.Sam australijski węgiel nie uratuje Chin - choćby dlatego, że nie ma tam obecnie wystarczającej ilości dostępnego surowca, a kolejki w chińskich portach dodatkowo opóźniają dostawy.Nie oznacza to także, że spór chińsko-australijski się zakończył. Faktyczna blokada na niektóre produkty, mniej niezbędne Chinom, może w każdym momencie powrócić, kiedy sytuacja na rynkach się ustabilizuje.Obecna polityka Pekinu jest jednym z przykładów na to, jak doraźne potrzeby gospodarcze są w stanie przekonać chińskie przywództwo do taktycznych ustępstw...