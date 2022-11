Niestabilny Afganistan nie wzmocni pozycji Rosji w Azji Centralnej

Konflikt w Ukrainie i jego gospodarcze skutki odsunęły na dalszy plan problem niestabilnego Afganistanu. Dla Azji Centralnej sytuacja w tym państwie jest jednak źródłem wzrastającego niepokoju o bezpieczeństwo regionalne. Sytuację tę postanowiła wykorzystać Rosja.

Rosja po wycofaniu Stanów Zjednoczonych deklarowała się jako gwarant bezpieczeństwa i stabilności w regionie.

Otwartą kwestią pozostaje jednak zaufanie przywódców republik do deklaracji płynących z Kremla.

Obraz rosyjskiej armii w wojnie z Ukrainą i sam fakt bezprecedensowego ataku na suwerenne państwo raczej nie wzbudzają entuzjazmu do polityki bezpieczeństwa proponowanej przez Moskwę.

Afganistan pogrąża się w chaosie i zagraża sąsiadom

Głównym zagrożeniem dla środkowoazjatyckich republik jest wzrastająca aktywność skrajnie ortodoksyjnego tzw. kalifatu chorasańskiego (Islamskiego Państwa Prowincji Chorasańskiej ISKP), powiązanego w przeszłości z Państwem Islamskim Syrii i Iraku (ISIS).

Po przejęciu władzy w Kabulu przez talibów członkowie ISKP pozostawali w opozycji do nowej władzy, uznając ją za zbyt liberalną w stosunku do nakazów wynikających z Koranu. To oczywiście prowadziło do starć wewnętrznych i aktów terroryzmu.

W sierpniu nastąpiła eskalacja działań ISKP – na terytorium Uzbekistanu i Tadżykistanu spadły rakiety wystrzelone z baz kalifatu w północnym Afganistanie. ISKP od początku nie ukrywał swoich ambicji, aby stworzyć państwo oparte na prawie szariatu na tych obszarach Azji Centralnej, które w przeszłości znajdowały się w granicach historycznego państwa muzułmańskiego. Faktem jest, że przywódcy kalifatu nie przyznali się do dokonania ataku, ale nikt nie ma wątpliwości, że są oni za niego odpowiedzialni.

Zaskoczenie atakiem wynikało przede wszystkim z celu, jaki mógłby przyświecać ISKP. Pozornie mogłoby się wydawać, że tego typu akcja jest pozbawiona sensu, bo - w najlepszym przypadku - wzmocni niechęć społeczeństw zagrożonych republik do tej skrajnie islamistycznej organizacji. Atak nie miał też żadnego sensu jako element walki z obecnymi przywódcami państw. Doprowadził raczej do konsolidacji ludności wokół władzy niż osłabienia jej pozycji.

W istocie wystrzelenie rakiet miało jeden powód: zdyskredytowanie rządu talibów, który gwarantował nienaruszalność granic sąsiadów i zapewniał o braku zagrożenia dla nich w związku z przejęciem władzy. Był to już drugi w tym roku atak rakietowy na wspomniane republiki.

Pierwszy nastąpił w kwietniu na położony w pobliżu granicy z Afganistanem Termez, w którym znajduje się baza uzbeckiej armii. ISKP przyznało się od razu do ostrzału, publikując nawet film z wystrzelenia 10 poradzieckich rakiet. W tym przypadku to jednak strona uzbecka zaprzeczyła, jakoby jakiekolwiek rakiety spadły na jej terytorium.

Również rzecznik talibów twierdził, że - owszem - rakiety zostały wystrzelone, ale nie doleciały do granicy uzbeckiej. W maju z kolei kalifat potwierdził atak przy użyciu 7 rakiet na Tadżykistan - i tu obyło się bez wykluczających się informacji.

Cała ta sytuacja – zaprzeczania pierwszemu atakowi przez Taszkent i Kabul oraz milczenie ISKP w sprawie drugiego ataku – jest wynikiem dobrych relacji obu stolic. Uzbekistan jest obecnie najbliższym sojusznikiem talibów w regionie i w pewnym stopniu ich przedstawicielem na forum regionalnym. Stąd też stał się celem ataku ISKP.

Jednocześnie kalifat, nie przyznając się do drugiego ostrzału, z jednej strony starał się podważyć wiarygodność Kabulu w kwestii gwarancji bezpieczeństwa sąsiadów, a z drugiej - próbował wbić klin między kiełkujące przyjazne relacje talibów z prezydentem Szawkatem Mirzijojewem.

Nie była to jednak próba udana, Taszkent uznał bowiem to wydarzenie za warte jedynie wzmianki w mediach. Z kolei Tadżykistan oficjalnie uznał atak za „przypadkowy” efekt wymiany ognia między ISKP a siłami talibów.

Rosja traci na znaczeniu i przypomina o gwarancjach bezpieczeństwa

ISKP nie stanowi w istocie zagrożenia dla państwowości żadnej z republik, choć od dłuższego czasu prowadzi dość szeroko zakrojoną akcję propagandową oraz rekrutacyjną w republikach. Dla Rosji istnienie takiego źródła potencjalnej regionalnej niestabilności jest jednak korzystne, ponieważ pozwala przypomnieć republikom o jej roli... Przy okazji Kreml próbuje też przekierować uwagę z wojny w Ukrainie i jej konsekwencji dla Azji Centralnej na znacznie bliższe dla niej zagrożenie.

Słabnąca pozycja Moskwy w regionie i jej malejąca pod wpływem sankcji zdolność do gospodarczej kooperacji wymusza na Kremlu podkreślanie znaczenia rosyjskich sił zbrojnych dla regionalnego bezpieczeństwa. Dla Rosji to ostatni przyczółek, z którego może wyprowadzić ofensywę zmierzającą do wzmocnienia swojej bardzo zachwianej pozycji w Azji Centralnej.

Moskwa przypomniała sobie o Afganistanie już w sierpniu na szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy, wyrażając gotowość do wzmocnienia i podniesienia stopnia gotowości swoich sił stacjonujących w Tadżykistanie (201. dywizja piechoty) i Kirgistanie (baza 4. armii obrony powietrznej w Kant). Wówczas żadna z republik nie wykazała większego zainteresowania podjęciem tej kwestii, ograniczając swoje stanowisko do standardowych ogólnikowych stwierdzeń o głębokiej współpracy w sferze bezpieczeństwa i zadowolenia z obecności sił rosyjskich w regionie.

Wrześniowy atak terrorystyczny na ambasadę rosyjską w Kabulu potraktowano na Kremlu jako bezpośrednie wyzwanie rzucone Rosji przez ISKP. Nie jest to niczym nowym, zważywszy że od momentu wycofania sił USA z Afganistanu to właśnie Rosja stała się celem propagandy ISKP i dyżurnym „przywódcą krzyżowców i ich aliantów”. Zwłaszcza że obok USA to właśnie Moskwa była bezpośrednio militarnie zaangażowana w Syrii i zwalczała tzw. państwo islamskie.

Osłabienie rosyjskiej pozycji w regionie i dystansowanie się republik od Moskwy wykorzystują Chiny i Stany Zjednoczone

Rosyjska polityka wzmacniania swoich wpływów z wykorzystaniem kluczowej roli w regionalnym systemie bezpieczeństwa wydaje się jednak być mało skuteczna. Przede wszystkim wspomniane republiki zaczynają się coraz mocniej dystansować od Rosji, obawiając się nieprzewidywalności jej działań oraz zachodnich sankcji.

W kontekście wojny w Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa Moskwy nie są traktowane poważnie, bo chyba nikt już nie wierzy w zdolność rosyjskiej armii do prowadzenia skutecznych działań bojowych, zwłaszcza w tak trudnym terenie, jak obszary przygraniczne z Afganistanem.

Proponowane przez Rosję wzmocnienie swoich sił w republikach raczej wzbudziło popłoch niż uspokojenie wśród przywódców tych graniczących z Rosją krajów. Żaden z nich nie może bowiem być pewien, czy i kiedy te siły mogą zostać wykorzystane do realizacji „ukraińskiego scenariusza”...

Osobną kwestią jest zdolność rosyjskiej armii do prowadzenia - ewentualnych - walk na tak odległym teatrze działań wojennych. Wiąże się to bowiem z wysokimi kosztami i trudnościami logistycznymi (transport, aprowizacja).

Osłabienie rosyjskiej pozycji w regionie i dystansowanie się republik od Moskwy wykorzystują Chiny i Stany Zjednoczone. Od kilku lat zacieśnia się współpraca w budowie bezpieczeństwa na granicy tadżycko-chińskiej i tadżycko-afgańskiej między Państwem Środka a Duszanbe. Armia tadżycka otrzymała od Pekinu sieć nowych posterunków oraz sprzęt transportowy, a także odbywa coroczne wspólne ćwiczenia wojskowe.

Z kolei Stany Zjednoczone po raz kolejny były współorganizatorem manewrów w Tadżykistanie, w których uczestniczyły też kontyngenty z Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii, Pakistanu i Uzbekistanu. Tymczasem zaplanowane na 10 października coroczne ćwiczenia stworzonej przez Rosję Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym 2 dni przed ich rozpoczęciem odwołał organizator, którym w tym roku miał być Kirgistan.

Powodem podanym przez Biszkek jest konflikt między Kirgistanem i Tadżykistanem, trwający z krótkimi przerwami od grudnia 2021 r. To kolejne zdarzenie, które kładzie się cieniem na wiarygodności i zdolności Rosji do wywiązywania się ze zobowiązań... Zarazem to świadectwo degradacji znaczenia rosyjskiej pozycji w Azji Centralnej, które powinno wzbudzić poważne zaniepokojenie na Kremlu.