Niewielkie postępy rosyjskich oddziałów w Donbasie

W ciągu ostatnich 30 dni oddziały rosyjskie w Donbasie największe sukcesy odniosły na osi natarcia na Bachmut, ale posunęły się tam tylko o ok. 10 km, w innych sektorach było to nie więcej niż 3 km - przekazało we wtorek brytyjskie ministerstwo obrony.

"W weekend Rosja nadal koncentrowała wysiłki na wzmocnieniu obrony na południu Ukrainy. Pomimo przesunięcia wysiłków, Rosja nadal prowadziła ataki na pozycje ukraińskie w obwodzie donieckim. W ciągu ostatnich 30 dni rosyjska oś natarcia na miasto Bachmut była najbardziej udaną w Donbasie, jednak w tym czasie Rosji udało się posunąć tam tylko o około 10 km. W innych sektorach Donbasu, gdzie Rosja próbowała się przebić, jej siły nie zdobyły w ciągu tych 30 dni więcej niż 3 km; to prawie na pewno znacznie mniej niż planowano. Pomimo ciągłego intensywnego użycia artylerii w tych rejonach, Rosja nie była w stanie stworzyć zdolnej do walki piechocie możliwości zapewnienia większych postępów" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.