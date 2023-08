Niger: Delegacja ECOWAS wylądowała w Niamey, by rozmawiać z juntą o powrocie do władzy prezydenta Bazouma

Delegacja Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) wylądowała w czwartek wieczorem w Niamey, by przeprowadzić rozmowy z szefami junty, która obaliła prezydenta Nigru Mohameda Bazouma i podjąć próbę rozwiązania kryzysu - podała AFP, powołując się na źródła.

Przedstawiciele krajów ECOWAS mieli przybyć do Niamey już w środę. Delegacja, której przewodzi Nigeria, nie poleciała jednak do Nigru zgodnie z pierwotnym planem z powodu problemów dotyczących pozwolenia na lot - przekazało źródło agencji Reutera. Na czele misji stoi były prezydent Nigerii Abdulsalami Abubakar.

26 lipca wojskowi obalili dotychczasowego prezydenta Nigru Mohameda Bazouma. Generał Abdourahamane Tchiani, od 2011 roku szef Gwardii Prezydenckiej, ogłosił się dwa dni później nowym przywódcą kraju. Armia przetrzymuje Bazouma w jego oficjalnej rezydencji w stolicy kraju Niamey.

30 lipca kraje ECOWAS oraz Czad wydały oświadczenie, w którym postawiły juncie ultimatum - jeśli do władzy nie powróci prezydent Bazoum, wobec Nigru zostaną wprowadzone sankcje gospodarcze. ECOWAS zagroził też nowym nigerskim władzom użyciem siły. W odpowiedzi rządy Mali i Burkiny Faso, które również doszły do władzy w wyniku zamachu stanu zadeklarowały, że interwencja militarna w Nigrze byłaby równoznaczna z wypowiedzeniem wojny także tym państwom.

W czwartek, w dzień niepodległości Nigru obchodzony co roku 3 sierpnia, w Niamey zebrały się na demonstracji setki zwolenników puczu. Wznoszono zaciśnięte pięści, skandowano hasła poparcia dla sąsiednich krajów, w których również w ostatnich latach doszło do zamachów stanu, niektórzy machali rosyjskimi flagami, a jeden mężczyzna trzymał proporzec składający się z flagi Nigru i Rosji zszytych razem - opisała agencja Associated Press.

"Mamy dość Francuzów" - powiedział jeden z demonstrantów Moctar Abdou Issa. Francja, która do lat 60. kolonizowała Niger, i która posiada tam bazy wojskowe, szczególnie mocno protestuje przeciw zamachowi stanu. W czwartek nowe władze Nigru zawiesiły nadawanie państwowych francuskich mediów - telewizji France24 i radia RFI.

ECOWAS wyznaczył na niedzielę ostateczny termin dla junty na przywrócenie do władzy prezydenta Bazouma. Od środy szefowie obrony krajów Wspólnoty dyskutują o możliwym planie interwencji wojskowej w kraju, zgodnie z oświadczeniem Fidele Sarassoro, przedstawiciela Wybrzeża Kości Słoniowej, które jest członkiem bloku.