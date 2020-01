Niger: Dżihadyści przyznali się do ataku na bazę wojskową

Dżihadyści z Zachodnioafrykańskiej Prowincji Państwa Islamskiego (ISWAP), odłamu IS, przyznali się do przeprowadzenia czwartkowego ataku na bazę wojskową w Nigrze - wynika z oświadczenia zamieszczonego we wtorek przez islamistów w internecie.

W ataku na jednostkę wojskową w miejscowości Chinagograr w departamencie Tillaberi na zachodzie Nigru przy granicy z Mali - według źródeł w siłach bezpieczeństwa - zginęło co najmniej 89 nigerskich żołnierzy.

Dżihadyści z ISWAP w oświadczeniu stwierdzili, że zabili 100 żołnierzy.

Północ regionu Tahoua i sąsiedni region Tillaberi są ostatnio coraz częściej areną działań dżihadystów, którzy przedostają się tam z Mali. Nieszczelne granice między Nigrem, Mali i Burkiną Faso powodują, że odłamy Al-Kaidy i Państwa Islamskiego zintensyfikowały ataki na tamtejsze cele wojskowe i cywilne. W październiku 2019 roku organizacjom humanitarnym zakazano odwiedzania niektórych tamtejszych obszarów bez eskorty wojskowej.

Grupa ISWAP w 2016 roku oderwała się od bojowników Boko Haram. Od tamtej pory sama przeprowadza ataki w regionie.