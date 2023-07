Niger: Pierwsze zdjęcie obalonego prezydenta od początku puczu, spotkał się z przywódcą Czadu

Obalony prezydent Nigru Mohamed Bazoum spotkał się w weekend z przywódcą Czadu Mahametem Idrissem Debym, który postanowił włączyć się do mediacji w kryzysie po tym, jak liderzy państw Afryki Zachodniej dali juncie w Nigrze siedem dni na poddanie się - informuje w poniedziałek serwis BBC, zamieszczając zdjęcie Bazouma i Deby'ego z ich spotkania w Niamey, stolicy Nigru.

Przywódca Czadu spotkał się także z dowódcą nigerskiej junty generałem Abdourahamane Tchianim, jednak nie podano więcej informacji na temat tych rozmów.

Zdjęcie ze spotkania obalonego prezydenta Bazouma z Debym to pierwsza forografia przedstawiająca Bazouma, jaka została opublikowana po zamachu stanu dokonanym w Nigrze w środę. Od tamtej pory Bazoum jest uwięziony w pałacu prezydenckim, jednak ma możliwość kontaktu ze światem za pomocą telefonu i internetu.

Deby powiedział, że jego wysiłki mediacyjne mają na celu wypracowanie "pokojowego rozwiązania kryzysu, który wstrząsa" graniczącym z Czadem Nigrem. Sam Deby objął władzę w swoim kraju dzięki poparciu armii po tym, jak jego ojciec Idriss Deby zginął, walcząc z siłami rebeliantów w 2021 r.

Czad, w przeciwieństwie do Nigru, nie należy do bloku ECOWAS, czyli Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej, zrzeszającej 15 państw regionu, jednak prezydent i szef sił zbrojnych Czadu uczestniczyli w niedzielę w nadzwyczajnym szczycie tej organizacji w Abudży.

ECOWAS zapowiedział w oświadczeniu wydanym po spotkaniu, że junta w Nigrze ma siedem dni na oddanie władzy demokratycznie wybranemu Bazoumowi. W przeciwnym wypadku, blok "podejmie wszelkie konieczne środki, aby przywrócić konstytucyjny porządek" w Nigrze. "Wśród takich środków może znaleźć się użycie siły" - oświadczono.

Nigerska junta nie skomentowała żądań Ecowas, ale przysięgła bronić Nigru przed wszelką agresją ze strony regionalnych, czy zachodnich sił. Oskarżyła także Francję, której kolonią do 1960 r. był Niger, i która posiada w kraju bazy wojskowe, o planowanie interwencji militarnej w kraju w odpowiedzi na pucz w celu uwolnienia Bazouma przy użyciu siły. Francuskie ministerstwo spraw zagranicznych nie potwierdziło ani nie zaprzeczyło tym oskarżeniom w odpowiedzi na zapytanie agencji Reutera.

Junta oświadczyła także, że wstrzymuje eksport uranu i złota do Francji ze skutkiem natychmiastowym. Niger to siódmy największy producent uranu na świecie, jednak zamach stanu w tym kraju wzbudził zaniepokojenie wśród państw Zachodu nie tylko ze względów gospodarczych. Kraj ten był jak dotąd ważnym sojusznikiem Zachodu w walce przeciwko dżihadystom z Państwa Islamskiego i Al-Kaidy w Zachodniej Afryce. W ostatnich latach sąsiednie Burkina Faso i Mali po puczach, do których doszło w tych krajach, odwróciły się od Francji i zwróciły w stronę Rosji, realizującej własne interesy w Afryce, prosząc ją o pomoc w zwalczaniu dżihadystów.

W niedzielę demonstranci wykrzykiwali pod ambasadą Francji w Niamey hasła "Niech żyje Rosja!", "Niech żyje Putin!" i "Precz z Francją!", jak relacjonowała francuska agencja AFP. Podłożyli także ogień pod jedną ze ścian kompleksu budynków, w którym znajduje się ambasada. Prezydent Emmanuel Macron oświadczył, że Francja nie będzie tolerować ataków przeciwko swoim dyplomatom w Nigrze i odpowie "w natychmiastowy i nieustępliwy sposób". W poniedziałek francuskie ministerstwo spraw zagranicznych po raz kolejny stwierdziło, że jedynym przywódcą Nigru, którego uznaje Paryż, jest prezydent Mohamed Bazoum.