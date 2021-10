Niger: W pułapce na drodze w regionie Tillaberi zginęło 6 żołnierzy

W pułapce zastawionej na kolumnę wiozącą szefa administracji departamentu Bankilare w regionie Tillaberi zginęło 6 żołnierzy Gwardii Narodowej, którzy zapewniałi ochronę prefekta, trzech innych jest rannych; ale on sam nie ucierpiał" - przekazał w środę gubernator Tillaberi.

Tidżani Ibrahim Katiella, gubernator Tillaberi, zaznaczył podczas rozmowy z dziennikarzami, że tego rodzaju atak na przedstawiciela władz państwowych, do jakiego doszło w środę, jest w regionie wydarzeniem bez precedensu.

W Tillaberi, który graniczy z Burkiną Faso oraz Mali i często jest nazywany "regionem trzech granic", dochodziło wcześniej do ataków na ludność cywilna, policjantów i wojskowych. Nasiliły się one z początkiem bieżącego roku. W nocy z niedzieli na poniedziałek w Petelkole - miejscowości oddalonej o 10 km od granicy z Burkiną Faso - doszło do kolejnego takiego ataku. Zginęło w nim trzech policjantów a kilku innych odniosło rany.

Oba te ataki - jak podkreśla AFP - zbiegły się w czasie z dwudniową wizytą prezydenta Nigru Mohameda Bazouma w stolicy Burkiny Faso, podczas której omawia on z prezydentem Rochem Markiem Christianem Kabore sposoby walki z ruchem dżihadystycznym w Afryce Subsaharyjskiej i zasady współpracy dwustronnej w tej dziedzinie.

Niger i inne kraje Sahelu od lat zmagają się z atakami dżihadystów mających związki z Al-Kaidą i Państwem Islamskim. Mimo międzynarodowych misji antyterrorystycznych z udziałem żołnierzy m.in. Francji i USA, a ostatnio również z Czadu, w ramach misji prowadzonej pod egidą Unii Afrykańskiej, stan bezpieczeństwa w regionie nie uległ poprawie.