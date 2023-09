Nigeria: Całkowite załamanie systemu energetycznego, przerwy w dostawach prądu w całym kraju

Nigeryjskie przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej ogłosiły w czwartek "całkowite załamanie systemu"; w największej gospodarce Afryki produkcja energii spadła do zera we wczesnych godzinach porannych - informuje agencja Reutera

Produkcja energii wzrosła do 273 megawatów do godz. 11.30 czasu polskiego, wciąż jednak utrzymuje się poziom znacznie poniżej średniej dziennej wynoszącej 4100 MW - pokazały dane Transmission Company of Nigeria (TCN). Spadek doprowadził do przerw w dostawach prądu w całym kraju.

W Nigerii, która jest ważnym producentem ropy i gazu, sieć zasilania energetycznego jest niestabilna, co zmusza gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa do korzystania z generatorów prądu na olej napędowy i benzynę. W samym 2022 r. system sieci energetycznej w Nigerii załamał się co najmniej czterokrotnie.

Powołany w maju 2023 r. na urząd prezydenta Nigerii Bola Tinubu obiecał poprawę jakości dostaw energii, zezwalając rządom stanowym na budowę własnych elektrowni, co ma pomóc w pobudzeniu wzrostu gospodarczego.