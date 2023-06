Co najmniej 100 osób utonęło po wywróceniu się łodzi na rzece Niger w północno-zachodniej części kraju - poinformowała we wtorek agencja Associated Press.

Łódź wywróciła się w poniedziałek na rzece Niger w stanie Kwara - podała miejscowa policja. Wciąż trwają poszukiwania ofiar - napisała AP.