Nigeria: Co najmniej 40 osób zabitych w walkach na północy kraju

Ponad 40 osób zginęło w starciach pomiędzy uzbrojonymi przestępcami i lokalnymi mieszkańcami w stanie Katsina w północnej części Nigerii; był to kolejny akt przemocy przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi – poinformowała agencja Al-Dżazira.

Rzecznik policji w stanie Katsina Gambo Isah powiedział w piątek, że uzbrojony gang zaatakował wioskę na obszarze władz lokalnych Bakori, zabierając mieszkańcom bydło i owce, a następnie uciekając do buszu. Kradzież zmobilizowała lokalną grupę straży obywatelskiej do rozpoczęcia pościgu za przestępcami. W czwartek doszło do starcia skutkującego licznymi ofiarami śmiertelnymi.

Dwa źródła w siłach bezpieczeństwa powiadomiły, że w Katsinie mogło zginąć nawet 50 osób. Ciała zabitych odnaleziono w piątek w buszu. Osoby ranne w wyniku starć zostały przewiezione do szpitala.

"Obecnie trwają działania w celu pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności" - oznajmił Isah.

Katsina jest jednym ze stanów najczęściej atakowanych przez uzbrojone gangi, które porywają cywilów z wiosek i autostrad w odległych częściach tego regionu. Nigeryjskie siły bezpieczeństwa nie są w stanie zapewnić mieszkańcom tych obszarów wystarczającej ochrony.

Trudna sytuacja pod względem bezpieczeństwa stała się jednym z głównych tematów debaty przed wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi, zaplanowanymi w Nigerii na 25 lutego. Obecny szef państwa Muhammadu Buhari, wybrany na stanowisko głowy państwa przed ośmioma laty, obiecywał podczas kampanii wyborczej, że poprawi poziom bezpieczeństwa w kraju.