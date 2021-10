Nigeria: Firma przetwarza zużyte opony na płyty chodnikowe

Mieszkanka Ibadan na południowym zachodzie Nigerii założyła firmę przetwarzającą zużyte opony samochodowe na gumowe płyty chodnikowe, progi zwalniające czy kafelki podłogowe - przekazała w czwartek agencja Reutera.

"Tworzenie czegoś nowego z przedmiotów, które w innym wypadku zalegałyby na wysypiskach śmieci było dla mnie jedną z motywacji" - powiedziała właścicielka firmy Ifedolapo Runsewe.

Zakład recyklingowy Freetown Waste Management Recycle w Ibadan przyjmuje stare opony, płacąc zbieraczom od 70 do 100 nairów (około 90 groszy) za sztukę. Innym dostawcą surowca są warsztaty, w których naprawia się samochody. Ich właściciele cieszą się, że nie muszą szukać miejsc do pozbycia się opon, a dodatkowo mogą zarobić.

"Większość opon kończyła w miejskiej sieci kanalizacyjnej, zapychając ją. Teraz to się zmieniło" - powiedział jeden ze zbieraczy.

"To ważne by wspierać każdego, kto cokolwiek recyklinguje w naszym kraju" - stwierdził jeden z nabywców produktów powstających z opon. "Zbieranie opon, stanowiących dotąd jedynie zagrożenie dla środowiska i przetwarzanie ich na bezpieczne gumowe płyty, na których mogą bawić się dzieci, to inicjatywa gdzie każdy wygrywa" - ocenił.

Zarządzanie odpadami w Nigerii jest na niskim poziomie - przypomina Reuters. Sterty śmieci są powszechnym widokiem w wielu miastach i wsiach. Mieszkańcy nie mając możliwości pozbycia się śmieci w inny sposób, często palą w nocy swoje odpady, zanieczyszczając środowisko.