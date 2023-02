Nigeria: Trwają wybory prezydenckie w najszybciej rozwijającym się państwie Afryki

Wybory prezydenckie i parlamentarne w Nigerii odbywają się w niedzielę we wszystkich 36 stanach tego najbardziej dynamicznie rozwijającego się i najludniejszego kraju Afryki. To szóste głosowanie od czasu powrotu demokracji w Nigerii w 1999 roku.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Osiemnastu kandydatów walczy o urząd prezydenta i polityczną schedę po Muhammadu Buharim, który w maju ustąpi ze stanowiska po dwóch czteroletnich kadencjach. Czterech polityków uważa się za faworytów tych wyborów: Bola Tinubu z rządzącego Kongresu Wszystkich Postępowców (APC), Atiku Abubakara z opozycyjnej Partii Ludowo-Demokratycznej, Petera Obi z Partii Pracy i Rabiu Kwankwaso z Nowej Partii Ludowej Nigerii (NNPP).

"Sobota będzie największym ćwiczeniem demokracji na kontynencie i jednym z największych na świecie" - powiedział telewizji Al-Dżazira Stacey Abrams, współprzewodniczący misji wyborczej Narodowego Instytutu Demokratycznego i Międzynarodowego Instytutu Republikańskiego w Nigerii.

Kluczowe kwestie poruszane przez kandydatów w walce o fotel prezydencki to gospodarka, która przeszła przez dwie recesje w ciągu czterech lat, oraz bezpieczeństwo.

Przed sobotnim głosowaniem niedobory gotówki i paliwa były głównym tematem w całym kraju. Brak bezpieczeństwa, z którym ustępujący prezydent nie zdołał się uporać wbrew obietnicom, pozostaje poważnym problemem, ponieważ liczne w tym kraju grupy zbrojne dokonują aktów terrorystycznych.

Ponad jedna trzecia wszystkich Nigeryjczyków uprawnionych do głosowania - w kraju, gdzie mediana wieku wynosi 18 lat - to młodzi ludzie i oczekuje się, że ich głosy będą miały znaczenie po latach niskiej frekwencji wyborczej.

Społeczeństwo oczekuje zmian. W Onitsha, centrum handlowym na południowym wschodzie kraju i miejscu narodzin kandydata Petera Obi, sprzedawca smartfonów na targu miejskim Ginikachukwu Okafor powiedział, że jest podekscytowany głosowaniem w wyborach, które według niego powinny rozpocząć nową erę w Nigerii.

Krajowe porozumienie pokojowe zostało podpisane przez wszystkich kandydatów na prezydenta i przewodniczących partii politycznych. W ceremonii podpisania porozumienia pokojowego, zorganizowanej przez National Peace Committee i Kukah Leadership Centre, think tank z siedzibą w Abudży, wzięło udział wielu byłych przywódców afrykańskich, a także dyplomaci.

Prezydent USA Joe Biden pochwalił tę inicjatywę. Jak podkreślił, "wszyscy Nigeryjczycy zasługują na tę szansę, by wybrać swoją przyszłość - w sposób wolny i uczciwy".

Kilka godzin po podpisaniu porozumienia, Oyibo Chukwu, kandydat do senatu w południowo-wschodnim stanie Enugu, zginął w zamachu.

Przed wyborami policja złapała nigeryjskiego ustawodawcę z prawie 500 tys. dolarów w gotówce i listą nazwisk - poinformowała Komisja ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych (EFCC).

"Kupowanie głosów pozostaje głównym zagrożeniem dla naszej demokracji" - powiedział w czwartek dziennikarzom Mahmood Yakubu, szef nigeryjskiej komisji wyborczej.

W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia oddziałów wojskowych rozlokowywanych w największych miastach przed głosowaniem. Część Nigeryjczyków, liczy na to, że żołnierze zapobiegną zastraszaniu wyborców i innym formom nadużyć wyborczych. Ale organizacje praw człowieka również wyraziły zaniepokojenie obecnością wojska na ulicach.

"Wybory powszechne w 2023 r. mają kluczowe znaczenie dla umocnienia prawa do głosowania i zachęcenia obywateli do udziału w życiu politycznym, co pomoże wzmocnić demokrację Nigerii" - powiedziała telewizji Al-Dżazira Anietie Ewang z Human Rights Watch.

Mateusz Wichary