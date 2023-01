Nigeria: Wybuch zabił kilkadziesiąt osób w środkowej części kraju

Kilkadziesiąt osób, głównie pasterzy bydła, zginęło na skutek wybuchu w środkowej Nigerii. Według lokalnej policji był to wybuch "bomby". Organizacja reprezentująca pasterzy twierdzi natomiast, że atak lotniczy.

Koczowniczy pasterze Fulani wraz ze swymi stadami znajdowali się w wiosce Rukubi, na granicy stanów Nasarawa i Benue, kiedy we wtorek pośród nich wybuchła "bomba". "Ustaliliśmy, że w wyniku eksplozji bomby zginęło 27 osób, a także duża liczba bydła" - powiedział w środę agencji AFP urzędnik policji stanu Nasarawa.

Natomiast organizacja pasterzy twierdzi, że wybuch nastąpił w wyniku uderzenia armii nigeryjskiej. "To był nalot. Zginęło 27 osób" - stwierdził przedstawiciel tej organizacji.

"Wszyscy wiemy, że tylko wojsko ma samoloty do przeprowadzania nalotów i wzywamy władze do dokładnego dochodzenia i ukarania tych, którzy za tym stoją" - dodał.

Rzecznik nigeryjskich sił powietrznych odmówił AFP komentarza w tej sprawie.

Jak pisze francuska agencja, w przeszłości dochodziło do przypadkowych ataków wojskowych na ludność cywilną na północy kraju, gdzie wojsko walczy z dżihadystami i grupami przestępczymi.

Reuters poinformował, powołując się na swoje źródła, że w wyniku wybuchu zginęło co najmniej 50 osób. Gubernator Nasarawy, którego cytuje agencja, nie podał liczby zabitych, ale powiedział, że przyczyną śmierci był wybuch bomby.

Agencja Reutera przypomina, że od dawna w środkowej Nigerii dochodzi do krwawych starć między koczowniczymi pasterzami Fulani a miejscowymi rolnikami z powodu wypasu bydła i dostępu do wody. W ostatnich latach konflikt ten nabrał wymiaru religijnego. Fulani to muzułmanie, a rolnicy są głównie chrześcijanami.