Nikaragua: Aresztowanie trzeciego potencjalnego rywala prezydenta Ortegi w wyborach

We wtorek aresztowany został już trzeci potencjalny rywal prezydenta Nikaragui Daniela Ortegi w nadchodzących wyborach prezydenckich. USA potępiły aresztowania podkreślając, że dowodzą one, iż Ortega jest "dyktatorem".

Felix Maradiaga został aresztowany po trwającym cztery godziny przesłuchaniu w biurze Prokuratora Generalnego. Zarzucono mu "przestępstwa przeciwko rządowi".

Jak poinformował jego sztab wyborczy, polityka, jego kierowcę i adwokata zatrzymano wkrótce po opuszczeniu biura prokuratora.

Przed aresztowaniem Maradiaga zdążył powiedzieć dziennikarzom, że przesłuchiwanie dotyczyło m. in. jego działalności jako dyrektora organizacji pozarządowej zajmującej się gospodarką. Dodał, że pytano go też czy nie ma powiązań z handlarzami narkotyków i czy podczas swych podróży do USA nie domagał się wprowadzenia sankcji wobec Nikaragui.

Maradiaga przyznał, że domagał się sankcji, ale "nie po to aby karać ludzi, ale funkcjonariuszy rządu, którzy popełnili zbrodnie przeciwko ludzkości".

Wcześnie zatrzymano Cristiana Camorro, który pozostaje w areszcie domowym i Arturo Cruz Sequeirę, byłego ambasadora w USA, którego oskarżono o "zdradę". W poniedziałek sędzia zarządził zastosowanie wobec niego trzymiesięcznego aresztu.

Rzeczniczka Departamentu Stanu USA Julie Chung oświadczyła, że "arbitralne aresztowanie" Maradiagi, podobnie jak poprzednie zatrzymania, "potwierdzają w sposób nie budzący wątpliwości, że Ortega jest dyktatorem i tak należy go traktować".

Ortega, były przywódca lewicowej partyzantki, dąży do wyboru na czwartą, kolejną kadencję prezydencką i - jak podkreśla Associated Press - nie przebiera w środkach aby pozbyć się rywali. Maradiaga był czołowym kandydatem opozycyjnej koalicji.