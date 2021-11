Nikaragua: Przebywający za granicą dysydenci wzywają do bojkotu niedzielnych wyborów

Grupy reprezentujące przebywających na wygnaniu Nikaraguańczyków wezwały do bojkotu niedzielnych wyborów, w których oskarżany o autorytaryzm Daniel Ortega ubiegać się będzie o czwartą kadencję prezydencką - poinformowała Agencja Reutera.

Grupy dysydentów przebywające w Kostaryce podpisały deklarację wzywającą do bojkotu wyborów, w których wygrana Ortegi zapewniłaby mu trzecią kadencję prezydencką z rzędu. "Chcemy, by w niedzielę ulice Nikaragui świeciły pustkami. Determinacją i odwagą, jakie towarzyszyły nam podczas protestów z roku 2018, powinniśmy wykazać się teraz, zostając w domach, by pokazać sprzeciw wobec panującej dyktatury" - zaapelowano.

Do najgłośniejszych krytyków reżimu Ortegi wewnątrz kraju należy duchowieństwo. "Ambony stały się okopem przeciwko reżimowi Daniela Ortegi. W kraju, w którym wypowiadanie się przeciwko ekscesom prezydenta może oznaczać więzienie - co spotkało wielu opozycjonistów - Nikaraguańczycy widzą w parafiach wytchnienie od cenzury. Księża nalegają, by parafianie nie uczestniczyli w tym, co opozycja określa farsą" - poinformował w piątek hiszpański dziennik El Pais.

Rozłam w relacjach Kościoła z rządem nastąpił nieoczekiwanie w 2018 roku, kiedy biskupi poparli masowe protesty sprzeciwiające się wprowadzanej reformie ubezpieczeń społecznych. "Ortega myślał, że będzie miał biskupów po swojej stronie, ale biskupi stanęli po stronie ludzi" - podał dziennik, powołując się na anonimowe źródło bliskie duchowieństwu Nikaragui.

Dotychczas w więzieniach zamknięto siedmiu kontrkandydatów Ortegi, których oskarżono m.in. o pranie pieniędzy czy zdradę stanu.

Stopniowy wzrost tendencji autorytarnych byłego marksistowskiego bojówkarza, który pomógł obalić wspieraną przez USA dyktaturę Somozy, osiągnął szczyt w czasie protestów z 2018 roku, kiedy protestujący przeciwko zmianom systemu ubezpieczeń społecznych demonstranci zaczęli wzywać prezydenta do rezygnacji ze stanowiska. W wyniku brutalnej reakcji służb porządkowych Nikaragui śmierć poniosło ponad 300 osób, setki innych aresztowano. Wydarzenia doprowadziły do opuszczenia kraju przez ponad 130 tys. osób - wskazał Alex Zamora, członek opozycyjnej Niebiesko-Białej Jedności Narodowej.

Organizacja Państw Amerykańskich (OPA) potępiła w środę proces wyborczy w Nikaragui, mówiąc, że Ortega "podeptał wszelkie zasady demokracji". Międzyamerykańska Komisja Praw Człowieka, organ OPA, stwierdziła w październiku, że Nikaragua stała się "państwem policyjnym", w którym Ortega po dojściu do władzy w 2007 roku "ustanowił rządy terroru, zawiesił podstawowe prawa obywatelskie i prowadzi systematyczny atak na prawa obywatelskie".

Szef dyplomacji Unii Europejskiej Josep Borrell nazwał we wtorek prezydenta Nikaragui "dyktatorem", Antony Blinken, Sekretarz Stanu USA, określił z kolei nadchodzące wybory "pozbawionym wiarygodności oszustwem". Zarówno UE, jak i USA nałożyły sankcje i wizowe restrykcje na urzędników państwowej administracji Nikaragui.