Nikaragua: Rząd planuje nowy exodus kubańskich emigrantów do USA

Rząd prezydenta Daniela Ortegi zniósł obowiązek wizowy dla obywateli Kuby, aby ułatwić im emigrację przez Nikaraguę do Stanów Zjednoczonych i stworzyć Waszyngtonowi "nowe problemy".

W opinii amerykańskich mediów, jest to "zemsta" Ortegi za potępienie przez Stany Zjednoczone i innych członków Organizacji Państw Amerykańskich wyborów prezydenckich w Nikaragui z 7 listopada jako niespełniających elementarnych norm demokratycznych. Po uwięzieniu przed wyborami, pod różnymi pretekstami, wszystkich siedmiu potencjalnych rywali, został on wybrany po raz trzeci na urząd prezydenta.

Stany Zjednoczone były jednym z głównych inicjatorów zastosowania ostrych sankcji przeciwko rządowi Ortegi za złamanie wszelkich norm demokratycznych. Odpowiedź rządu w Managui nastąpiła w dwa tygodnie po wyborach. Ogłosił on, że każdy kubański obywatel może wybrać się bez wizy do Nikaragui, która dawniej stanowiła ostatni etap nielegalnych wypraw obywateli Kuby do USA "w ich podróży ku wolności".

Dawniej kubańscy migranci podróżowali drogą lotniczą do Ekwadoru, który udzielał im wiz, a stamtąd dopiero przez Kolumbię, Panamę i Kostarykę dostawali się do Nikaragui, skąd nielegalnie próbowali wyjechać do Stanów Zjednoczonych.

Obecnie droga do USA dla Kubańczyków, którzy zdecydowali się na emigrację, będzie krótsza o 1600 kilometrów.

Na razie wszystko jest jednak w zawieszeniu, władze kubańskie nie podjęły jeszcze decyzji, czy otworzyć te wrota do wyjazdu niezadowolonych. Jak podają opozycyjne kubańskie portale internetowe, "nie ma na razie lotów do stolicy Nikaragui i nie wiadomo, kiedy będą".

Yoani Sanchez, znana dziennikarka kubańskich mediów opozycyjnych, napisała w poniedziałek na swym portalu 14ymedio, że kubańskie władze zastanawiają się jeszcze, czy należy się zdecydować na otwarcie drogi do "masowego exodusu" Kubańczyków.

Może on - pisze Yoani Sanchez - przekształcić się w broń o podwójnym ostrzu dla kubańskiego reżimu. Ucieczka tysięcy Kubańczyków miałaby wiele następstw dla starzejącego się już społeczeństwa, a reakcja administracji amerykańskiej na ten exodus może być bardzo różna.

Nowy exodus według blogerki może opóźnić tak oczekiwane zmiany demokratyczne na Kubie.