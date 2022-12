Nintendo wypowiada wojnę klientom nękającym pracowników

Zwykle to klienci narzekają na obsługę w serwisach i infoliniach różnych firm. Co jednak, gdy to właśnie klienci stają się problemem i nękają pracowników biur obsługi, utrudniając życie i wykonywanie zadań nie tylko im, ale też innym osobom potrzebującym pomocy?

W ostatniej aktualizacji warunków korzystania z usług Nintendo wprowadziło punkty dotyczące nękania przez klientów. Firma zastrzegła sobie w nich prawo do odmowy wymiany lub naprawy produktów w przypadkach, gdy klient m.in. grozi, werbalnie znieważa, celowo przetrzymuje pracowników przy telefonie przez dłuższy czas lub wysuwa nieuzasadnione żądania. Firma wprowadziła nowe reguły po długich rozważaniach, w nadziei, że klienci wykażą zrozumienie dla decyzji.

Potrzeba ochrony pracowników przed nękaniem i agresywnymi zachowaniami ze strony klientów

Jak się okazało, była ona uzasadniona. Krok podjęty przez Nintendo jest już od przeszło miesiąca jednym z najbardziej dyskutowanych tematów w Japonii i cieszy się dużym poparciem. Chodzi tu nie tylko o użytkowników mediów społecznościowych. Eksperci chwalą zwiększanie świadomości społecznej i zrozumienia dla ochrony pracowników przed nękaniem i agresywnymi zachowaniami ze strony klientów.

Hiromi Ikeuchi, profesor psychologii społecznej na Uniwersytecie Kansai, zwraca uwagę, że Nintendo bardzo dobrze wybrało czas wprowadzenia nowych reguł. Problem nękania, na jakie narażone są różne branże, stał się w ostatnich latach mocno widoczny w mediach społecznościowych. Zauważalne są też zmiany w zachowaniach klientów. Inicjatywa firmy zyskała też pochwały ministerstwa pracy. Panuje ogólne przekonanie, że Nintendo powinno stać się wzorem dla innych przedsiębiorstw.

Brakuje wzorców zachowań przeciwdziałaniu nękaniu przez klientów

Tak też się dzieje. Po konsultacjach ze związkami zawodowymi sieć supermarketów My Basket przeprowadziła w marcu tego roku badanie wśród wszystkich swoich pracowników stykających się z klientami, czy doświadczyli nękania. Firma zamierza podjąć konkretne działania w oparciu o wyniki ankiety. Reguły chroniące pracowników już w 2016 r. wprowadziła korporacja taksówkarska Nihon Kotsu. Rezultaty mają być zadowalające. Dodatkowe klauzule ułatwiły postępowania prawne w przypadkach nękania taksówkarzy przez pasażerów.

Jest jednak pewien problem. W przeciwieństwie do molestowania seksualnego i mobbingu w pracy, nie ma dobrze zdefiniowanych wzorców zachowań przeciwdziałaniu nękaniu przez klientów. Jedynym dokumentem dotyczącym tej sprawy w Japonii, do tego niewiążącym, są wytyczne dla przedsiębiorstw, opublikowane przez resort pracy w lutym tego roku.

Niemniej zdecydowane podejście do napastliwych klientów staje się widoczna i co istotne cieszy się społecznym poparciem.

