No-Deal Brexit: konsekwencje dla wyroków cywilnych i handlowych

W dniu opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej, 29 marca 2019 r., unijne prawo przestanie obowiązywać w relacjach dwustronnych. Stanie się tak niezależnie od tego, czy relacje dwustronne zostaną uregulowane na nowo, czy też doprowadzi to do przywrócenia porządku prawnego sprzed integracji europejskiej (czyli "No-deal" brexit). W niektórych obszarach może to oznaczać cofnięcie się do zamierzchłego dla biznesu roku 1973, tj. akcesji Wielkiej Brytanii do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

Brak podstaw do wzajemności

Unijne prawo obecnie reguluje następujące kwestie:Po pierwsze, wyznaczenia sądu właściwego do rozstrzygnięcia sporu między przedsiębiorcami z różnych państw UE.Przykład? W przypadku niezgodności z opisem towaru zamówionego do Berlina na Allegro, czy spór powinien rozstrzygnąć sąd w Polsce czy w Niemczech?Po drugie, wskazania prawa właściwego do rozstrzygnięcia sporu.Przykład? W razie zawiązania spółki przez inwestorów z Wrocławia i Amsterdamu, zastosowanie do zaskarżenia uchwały zarządu znajduje polskie czy holenderskie prawo spółek?Po trzecie, uznawania i wykonywania wyroków.Przykład? Nawet jeżeli wygrałem przed polskim sądem spór z weneckim sprzedawcą, w jaki sposób uzyskać od włoskiego komornika wykonanie nakazu zapłaty?I "last but not least", transgranicznych aspektów postępowania sądowego.Przykład? Jeżeli w sprawie z angielskim sprzedawcą właściwy jest sąd polski, to według jakich zasad wydobyć dokumenty znajdujące się w biurze spółki w Wielkiej Brytanii?Sytuację prawną brytyjskich przedsiębiorców dodatkowo komplikuje stosowanie odmiennych zasad w relacjach z Danią oraz w relacjach z Europejskim Stowarzyszeniem Wolnego Handlu (EFTA), tj. Norwegią, Liechtensteinem, Islandią i Szwajcarią.Czytaj BrexitBrief#8: 40 procent brytyjskich MSP niegotowych na brexit Pozostając jednak przy „prostszym” przypadku handlu między Polską a Wyspami, wzajemne uznawanie jurysdykcji, wyroków, a tym bardziej pomoc w postępowaniu dowodowym oparte są na zasadzie wzajemności. No Deal Brexit będzie oznaczać brak podstaw do jej stosowania. Za wyjątkiem wyboru prawa właściwego do rozstrzygnięcia sporu (#2 powyżej), w większości obowiązywać zaczną zatem krajowe normy prawa kolizyjnego. Rząd brytyjski zapowiedział wprawdzie ponowne przystąpienie do Konwencji haskiej z 2005 r. regulującej właściwość sądu (konwencja obecnie wiążę Wlk. Brytanię pośrednio jako członka Unii Europejskiej), jednak wymagać to będzie woli politycznej również pozostałych stron, a przede wszystkim czasu.W tym kontekście nie dziwi ostrzeżenie brytyjskiego rządu, że mimo jego najlepszych chęci "każda strona transgranicznego sporu prawnego włączając przedsiębiorców, konsumentów i rodziny będzie zmuszona rozważyć skutki, jakie powyższe zmiany wywrą na dotyczące ich postępowania z udziałem stron z innego państwa UE". Należy przy tym pamiętać, że z prawniczego punktu widzenia w skład Wielkiej Brytanii wchodzą trzy osobne porządki prawne: Anglia i Walia, Szkocja i Irlandia. Dalej dla uproszczenia posługuję się jednak określeniami „brytyjskiego” prawa i sądów.Jak się przygotować?