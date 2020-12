Norwegia: 11 osób nadal zaginionych po osunięciu się ziemi w Ask

Po osunięciu się ziemi w środę nad ranem w miejscowości Ask nieopodal Oslo zaginionych pozostaje 11 osób, wśród nich są dzieci - poinformowała lokalna policja. Akcja ratownicza ma trwać całą noc.

"Uważamy, że w rejonie osuwiska mogą być ludzie" - przekazał wieczorem Roger Petterson z lokalnej policji.

Służby ratownicze przeszukują zawalone domy za pomocą helikoptera oraz kamer termowizyjnych. W namierzeniu ludzi pomóc ma analiza położenia telefonów komórkowych zaginionych osób. Po południu ziemia nadal osuwała się, niszcząc kolejne budynki, co utrudniało akcję ratowniczą.

Do osunięcia się ziemi w Ask doszło w środę nad ranem. Dziura ma 700 metrów długości oraz 300 metrów szerokości i pochłonęła co najmniej 14 budynków jedno- i wielorodzinnych. Dziesięć osób jest rannych, a 900 mieszkańców zostało ewakuowanych. Kolejnych 1,5 tys. osób może zostać zmuszonych do opuszczenia swych domów.

Zdjęcia pokazywane przez norweską telewizję NRK z miejsca katastrofy naturalnej wyglądają dramatycznie. Część miasteczka zapadła się pod ziemię, a niektóre domy dosłownie zawisły na krawędzi.

Premier Norwegii Erna Solberg powiedziała, że bycie na miejscu jest dla niej "dramatycznym przeżyciem". "To jedno z największych tego typu osuwisk w naszym kraju, jeśli nie największe" - podkreśliła. Na razie nie wiadomo, co spowodowało osunięcie się ziemi.