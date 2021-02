Norwegia i Dania zaleciły szczepionkę AstraZeneca osobom poniżej 65 lat

Norweskie i duńskie władze zdrowotne zaleciły w czwartek stosowanie szczepionki AstraZeneca przeciw Covid-19 u osób w wieku do 65 lat, argumentując, że brak wystarczających badań potwierdzających skuteczność preparatu wśród seniorów powyżej tego wieku.

"Szczepionka AstraZeneca została dopuszczona na podstawie danych (uzyskanych głównie - PAP) od osób poniżej 55 lat. Nie oznacza to, że preparat nie działa w starszej grupie, ale nie mamy wystarczającej dokumentacji" - oświadczyła dyrektor Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI) Camilla Stoltenberg.

Jak wyjaśniła, szczepionka będzie stosowana także u osób w przedziale 55-65 lat, gdyż w badaniach tej grupie "zaobserwowano podobną odpowiedź immunologiczną, jak u młodszych osób".

W Norwegii specyfik AstraZeneca nie będzie jednak oferowany osobom młodszym z chorobami podstawowymi o wysokim ryzyku ciężkiego przebiegu Covid-19.

Seniorom powyżej 65. roku życia oraz młodszym schorowanym osobom zaoferowane zostaną stosowane już szczepionki Pfizera oraz Moderny. Preparat AstraZeneca przeznaczony będzie dla pracowników służby zdrowia oraz osób młodszych.

Norwegia powinna otrzymać 1,2 mln dawek szczepionki AstraZeneca, ale koncern zapowiedział obniżenie dostaw. Prawdopodobnie w marcu do kraju powinno dotrzeć 193 tys. dawek.

Według FHI w optymistycznym scenariuszu do końca lipca każdy dorosły Norweg otrzyma co najmniej jedną dawkę szczepionki, a drugą w połowie września. Warunkiem jest zatwierdzenie do obrotu kolejnych preparatów: CureVax, Janssen (Johnson & Johnson) oraz Novavax, a także realizacja zamówionych dostaw.

Badania zlecone przez FHI pokazują, że 78 proc. Norwegów chce poddać się szczepieniu na Covid-19.

W Danii po zarekomendowaniu przez tamtejsze władze zdrowotne szczepionki AstraZeneca do stosowania u osób w wieku do 65. roku życia podawanie tego specyfiku ma ruszyć w poniedziałek. W pierwszej kolejności szczepionka przeznaczona zostanie dla pracowników służby zdrowia, opieki społecznej oraz innych kluczowych dla społeczeństwa sektorów.

Duńskie władze planowały zaszczepić preparatem AstraZeneca 2,6 mln osób. Zmniejszone dostawy sprawiły, że początkowo uda się zaszczepić jedynie 20 tys. osób.

Szwedzki Urząd Zdrowia Publicznego poinformował wcześniej, że szczepionka AstraZeneca również w tym kraju będzie podawana osobom w wieku 18-64. W czwartek podano, że w drugiej fazie programu szczepień znajdują się osoby powyżej 65. roku życia, a nie, jak wcześniej zapowiadano, powyżej 70. Umożliwić mają to dodatkowe dostawy preparatu Pfizera.

W Szwecji w pierwszej kolejności szczepieniom poddawani są mieszkańcy domów opieki, część służby zdrowia oraz opiekunowie. W trzeciej fazie znajdą się osoby w wieku 60-64, a w czwartej pozostali dorośli.