Norwegia: Koniec misji ewakuacyjnej; w piątek wyląduje ostatni samolot z Afganistanu

Norwegia nie będzie w stanie pomóc wszystkim, którzy chcieli wydostać się z Afganistanu - wyraziła żal szefowa norweskiej dyplomacji Ine Eriksen Soereide w piątek. Minister poinformowała, że w piątek rano w Oslo wylądował samolot z 128 pasażerami, a ostatni przybędzie w dalszej części dnia.

"Żałuję, że tym razem nie było możliwości wszystkich uratować. Operacja kończy się dzień po wczorajszym straszliwym ataku terrorystycznym, który zabrał wiele istnień" - mówiła Soereide.

Dotychczas Norwegia ewakuowała 1098 osób z Afganistanu - przypomina Agencja Associated Press.

Do zamachu przy lotnisku w Kabulu doszło w czwartek popołudniu, 11 dni po tym, gdy talibowie zajęli stolicę Afganistanu, a z tamtejszego lotniska zaczęto ewakuację personelu zagranicznych przedstawicielstw dyplomatycznych, obywateli wielu państw oraz tysięcy Afgańczyków, chcących wydostać się z kraju, opanowanego przez islamskich fundamentalistów.

Według danych Agencji Reutera zginęło co najmniej 95 osób, w tym 13 żołnierzy amerykańskich. Do ataku przyznała się terrorystyczna organizacja Państwo Islamskie Prowincji Chorasan (IS-Ch) - znana z brutalności i fanatyzmu filia Państwa Islamskiego (IS), skłócona z ruchem talibów, który w połowie sierpnia przejął władzę nad Afganistanem.