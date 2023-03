Norwegia: Król Harald V odwiedził żołnierzy w garnizonie na granicy z Rosją

Król Norwegii Harald V odwiedził żołnierzy norweskich stacjonujących w graniczącej z Rosją gminie Sor-Varanger - poinformował portal The Barents Observer. Żołnierze "bronią naszej wolności" - podkreślił monarcha.

"Najwyższy czas, bym przybył tu znowu. Nie byłem tutaj od 1969 roku" - powiedział 86-letni monarcha po przybyciu do bazy wojskowej. "Jestem tutaj, by spotkać się z żołnierzami, którzy pełnią tę ważną służbę wzdłuż granicy Norwegii z Rosją" - powiedział Harald V. Wizyta odbyła się we wtorek. Portal The Barents Observer przypomina, że Harald V wcześniej kilkakrotnie odwiedzał przygraniczne miasto Kirkenes.

Na spotkaniu we wtorek z żołnierzami służby poborowej w Sor-Varanger monarcha podkreślił, że w norweskiej służbie wojskowej rośnie znaczenie strzeżenia granicy. Norwegię dzieli od Rosji granica o długości ok. 198 km - przypomina The Barents Observer. W bazie wojskowej Sor-Varanger służy około 800 żołnierzy, głównie poborowych - podał portal.

Królowi towarzyszył w trakcie wizyty szef sztabu norweskich sił zbrojnych gen. Eirik Kristoffersen. Podkreślił on, że ważnym tłem wizyty jest wojna prowadzona przez Rosję przeciwko Ukrainie. "Sytuacja w Europie jest poważna, na Ukrainie mamy brutalną wojnę, za którą stoi Rosja. Siły Zbrojne Norwegii zawsze stały na stanowisku, że po 2014 roku (rosyjskiej aneksji Krymu-PAP) nie może być współpracy wojskowej z Rosją" - powiedział Kristoffersen. Zastrzegł przy tym, że Norwegia utrzymuje współpracę z Rosją w kwestiach granicy i operacji ratunkowo-poszukiwawczych na Morzu Barentsa.