Norwegia: MSZ: Węgry nie otrzymają środków z Funduszy EOG

Węgry stracą ponad 2 mld koron norweskich (ponad 191,5 mln euro) z Funduszy EOG z powodu braku zgody między darczyńcami, m.in. Norwegią, a węgierskim rządem w sprawie sposobu zarządzania i kontroli środków na rozwój społeczeństwa obywatelskiego - poinformowało w piątek MSZ w Oslo.

"Chcę zaznaczyć, że nie doszliśmy do porozumienia po długim i szerokim procesie (negocjacji)" - stwierdziła cytowana w komunikacie szefowa norweskiej dyplomacji Ine Eriksen Soereide.

Jak przypomina MSZ Norwegii, rozmowy w sprawie wykorzystania ponad 2 mld koron zarezerwowanych dla Węgier trwały od 2016 roku. Umowy ramowe zostały podpisane 21 grudnia 2020 roku, a następnie dodano klauzulę, że żaden z programów, w tym także dotyczący kultury czy ochrony środowiska, nie może zostać zatwierdzony do czasu powołania niezależnego operatora Funduszu Społeczeństwa Obywatelskiego.

"Nie udało nam się uzgodnić takiego operatora w uzgodnionym terminie do 21 lipca. Tym samym nie dojdzie do realizacji uzgodnionych programów" - podkreśliło MSZ Norwegii. Według telewizji NRK, norweski resort dyplomacji chciał powierzyć tę funkcję podmiotowi, który jest krytyczny wobec rządu Viktora Orbana. Na to nie zgadzały się węgierskie władze.

W komunikacie MSZ Norwegii podaje, że decyzja o cofnięciu środków Węgrom została uzgodniona z pozostałymi darczyńcami Funduszy EOG: Islandią oraz Liechtensteinem.

Fundusze EOG to forma bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein nowym członkom Unii Europejskiej oraz państwom bałtyckim. W zamian za pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE, mimo że nie są jej członkami. Głównym celem Funduszy Norweskich i Funduszy EOG jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.