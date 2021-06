Norwegia: Od niedzieli większe złagodzenie restrykcji epidemicznych

Rząd Norwegii ogłosił w piątek złagodzenie restrykcji epidemicznych od południa w niedzielę w większej skali, niż wcześniej planowano. Od 5 lipca Polska ma zostać uznana za kraj "zielony", co pozwoli przyjezdnym uniknąć kwarantanny.

"Pora na zwiększenie tempa" - oznajmiła na konferencji prasowej premier Norwegii Erna Solberg, podkreślając, że na szersze otwarcie społeczeństwa pozwala spadająca liczba zakażeń koronawirusem oraz hospitalizacji, a także dobre tempo szczepień.

Zmiany dotyczą m.in. podniesienia do 100 limitu osób, które mogą spotykać się prywatnie lub publicznie. W przypadku imprez zorganizowanych będzie to 5 tys., pod warunkiem posiadania przez uczestników certyfikatów koronawirusowych. Dłużej niż do północy otwarte będą mogły być restauracje i bary serwujące alkohol.

Jak ogłoszono, od 5 lipca podróżni przyjeżdżający do Norwegii z krajów uznanych za "zielone", czyli o niskim wskaźniku zakażeń, zostaną zwolnieni z obowiązku odbycia kwarantanny. Na dziś zmiana ta ma dotyczyć m.in. Polski, Rumunii oraz kilku regionów Finlandii. Islandia oraz Malta już są traktowane jako "zielone".

W Norwegii od początku roku obowiązywały surowe przepisy epidemiczne zakazujące wjazdu do tego kraju lub zmuszające do hotelowej kwarantanny. Koszty takiego pobytu należało opłacić.

W ciągu ostatniego tygodnia w Norwegii potwierdzono 1024 nowe przypadki zakażenia koronawirusem.