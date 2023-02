Norwegia: Parlament przyjął pięcioletni pakiet pomocy dla Ukrainy; prezydent Zełenski: historyczny wkład

Parlament Norwegii Storting przyjął w czwartek pięcioletni pakiet pomocy finansowej dla Ukrainy o wartości 75 mld koron (6,7 mld euro). Prezydent Wołodymyr Zełenski decyzję polityków w swoim przemówieniu online nazwał "historycznym wkładem".

Od 2023 roku w ciągu pięciu lat każdego roku Ukraina ma otrzymywać 15 mld koron (1,3 mld euro). Fundusze pochodzące m.in. ze sprzedaży norweskiej ropy i gazu w zależności od potrzeb mają być przeznaczane na ukraińskie wojsko, w tym zakup broni, oraz pomoc ludności cywilnej i odbudowę zniszczonego przez wojnę kraju.

Zełenski, dziękując norweskim politykom ich decyzję nazwał "historycznym wkładem". "Czyni on nasze kraje odporniejszymi i stanowi ważny przykład na arenie międzynarodowej" - zauważył. Przypomniał, że jest to konkretna pomoc. "Pomagacie nam w obronie powietrznej, która chroni nasze miasta przed rosyjskim terrorem, przekazujecie broń przeciwpancerną i artylerię. To ratuje Ukraińców przed rosyjskimi oprawcami" - podkreślił.

Prezydent Ukrainy odniósł się do swojej przemowy w Stortingu z marca 2022 roku. "Różnica jest taka, że teraz jesteśmy pewni, że wolny świat nas nie zawiedzie. Jesteśmy przekonani, że Ukraina nie zostanie pozostawiona sama sobie w obliczu takiego wroga. Mamy pewność, że Europa nie odda wrogowi żadnego ze swoich terytoriów" - zaznaczył.

Przyjęcie pakietu pomocy dla Ukrainy poparły wszystkie parlamentarne ugrupowania oprócz partii Czerwonych (Rodt), określającej siebie jako socjalistyczną i marksistowską. Posiadająca 8 mandatów w 169-miejscowym sprzeciwia się przede wszystkim przekazywaniu Ukrainie broni. Jej lider Bjornar Moxnes nie zapozował do wspólnego pamiątkowego zdjęcia norweskich polityków.