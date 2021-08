Norwegia: Partia Pracy prowadzi w sondażach na miesiąc przed wyborami parlamentarnymi

Partia Pracy prowadzi w sondażach na miesiąc przed wyborami do parlamentu Norwegii Stortingu i najpewniej utworzy we wrześniu nowy rząd. Dla będącej u władzy od ośmiu lat Partii Konserwatywnej premier Erny Solberg będzie to oznaczało przejście do opozycji.

Norwegowie od wtorku mogą oddać swój głos przedterminowo, choć właściwy termin wyborów do 169-miejscowego parlamentu przypada 13 września. W 2017 roku wcześniej zagłosowało 35 proc. wyborców. Uprawnionych do głosowania jest 3,9 mln osób.

Według najnowszego sondażu opublikowanego przez publicznego nadawcę NRK największe szanse na zwycięstwo ma Partia Pracy, którą popiera 25,5 proc. wyborców (47 mandatów). Kandydatem na premiera jest jej przewodniczący Jonas Gahr Stoere. Na przyszłego koalicjanta socjaldemokratów wskazywana jest Partia Centrum z 16,2 proc. poparcia (32 mandaty).

Niewykluczone, że do przyszłego rządu wejdą lub będą go wspierać mniejsze ugrupowania lewicowe lub Zieloni.

Rządząca Partia Konserwatywna na finiszu kampanii wyborczej traci poparcie. W sondażu NRK chęć głosowania na ugrupowanie premier Solberg wskazało 21,1 proc. respondentów (spadek o 1,9 pkt. proc. w stosunku do czerwca oraz 3,9 pkt proc. do wyniku z 2017 roku). Wynik ten przekłada się na 38 mandatów.

W sondażach słabo wypadają również dwa niewielkie ugrupowania, będące koalicjantami konserwatystów. Liberałowie oraz chadecy zdobywają po ok. 3 proc. poparcia i mają szansę wprowadzić jedynie po kilku parlamentarzystów.

Gorszy wynik notuje ponadto wspierająca w wielu głosowaniach rząd Solberg i do 2020 jej koalicjant Partia Postępu, która jest przeciwna imigrantom. Według sondażu NRK cieszy się ona poparciem 10,9 proc. (19 mandatów). W 2017 roku ugrupowanie to zdobyło 15,2 proc.

Solberg, która jako polityk cieszy się dużym poparciem, w kampanii próbuje nie zauważać niekorzystnych sondaży. Podróżując po Norwegii autobusem przekonuje wyborców, że wciąż warto wesprzeć jej partię. Obiecuje przede wszystkim kolejne obniżki podatków i wzrost gospodarczy po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa.

Według komentarzy w norweskich mediach wyborcy są zmęczeni ośmioletnimi rządami centroprawicy, a Partia Pracy traktowana jest jako jej naturalna alternatywa. Jej przewodniczący Stoere nie ma jednak charyzmy swojego poprzednika Jensa Stoltenberga, obecnego sekretarza generalnego NATO.

Partii Konserwatywnej nie pomogły surowe restrykcje, po których wprowadzeniu w marcu 2020 roku ugrupowanie, mając wówczas 28 proc. poparcia, zaczęło szybko je tracić.

Daniel Zyśk