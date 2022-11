Norwegia: Pokojową Nagrodę Nobla za więzionego Alesia Bialackiego odbierze jego żona

Pokojową Nagrodę Nobla 10 grudnia w Oslo w imieniu więzionego przez reżim Alaksandra Łukaszenki odbierze jego żona Natalia Pińczuk - poinformował w piątek Norweski Komitet Noblowski.

Jak przekazał sekretarz tej instytucji Olav Njolstad, "pani Pińczuk udało się wydostać z Białorusi i wszystko jest gotowe, aby mogła wziąć udział w uroczystości wręczenia Nagrody Nobla w Ratuszu w Oslo".

Aleś Bialacki od połowy 2021 roku przebywa w białoruskim więzieniu za działalność opozycyjną. Przewodnicząca Norweskiego Komitetu Noblowskiego, ogłaszając na początku października tegorocznych laureatów wyraziła nadzieję, że Bialacki będzie mógł odebrać nagrodę osobiście. "Mój przekaz do władz białoruskich jest taki, aby mógł on wyjść z więzienia i przyjechać do Oslo 10 grudnia odebrać Pokojową Nagrodę Nobla. Obawiam się jednak, że moja prośba jest nierealna" - mówiła wówczas Brit Reiss-Andersen.

Laureatami Pokojowej Nagrody Nobla za 2022 rok zostali także rosyjska organizacja badająca zbrodnie stalinowskie Memoriał, którą ma reprezentować w Oslo jej prezes Jan Raczyński oraz ukraińskie Centrum Wolności Obywatelskich. Oczekiwany jest przyjazd szefowej Ołeksandry Matwiejczuk.