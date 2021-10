Norwegia: Policja: podejrzany o atak w Kongsbergu kupił broń w internecie

Duńczyk Espen Andersen Brathen, podejrzany o zabicie pięciu osób i ranienie trzech w połowie października w Kongsbergu pod Oslo, prawdopodobnie kupił broń - łuk ze strzałami oraz dwa rodzaje broni białej - w internecie - poinformowała w środę norweska policja.

Jak oznajmił na spotkaniu z prasą inspektor Per Thomas Omholt, "najmocniejsza hipoteza głosi, że broń została kupiona w internecie jakiś czas temu przed wydarzeniami z 13 października".

Tego dnia w Kongsbergu pod Oslo w wyniku ataku bronią białą śmierć poniosło pięć przypadkowych osób, a trzy inne zostały ranne, m.in. od trafienia strzałami z łuku. Brathen atakował swoje ofiary zarówno w ich domach, jak i w miejscach publicznych, w tym w sklepie spożywczym Coop. Za poszkodowanych uznano ponadto 16 osób, które w różny sposób zostały narażone. W ich kierunku sprawca wystrzelił dziesiątki strzał.

"Uważamy, że podejrzany myślał o ataku co najmniej kilka dni wcześniej" - podkreślił Omholt.

Do tej pory Brathen został przesłuchany pięć razy. Przyznał się do dokonania zarzucanych mu czynów, ale nie poczuwa się do winy. Według policji śledztwo skupi się teraz na prześledzeniu wcześniejszego okresu jego życia: groźbom, sprawom karnym oraz historii medycznej.

Norweska gazeta "VG" podała, że wcześniej do mniej groźnych incydentów związanych z niewłaściwym zachowaniem Brathena doszło w sklepie Coop, a inny supermarket, Kiwi, zwrócił się do policji o zakaz wstępu dla Duńczyka.

O tymczasowym aresztowaniu Brathena zdecydował sąd. Obecnie przebywa on pod opieką służby zdrowia, przechodzi badania psychiatryczne. Norweskie media pisały, powołując się na opinie sąsiadów, że Brathen był niestabilny psychicznie. Rodzicom groził śmiercią, miał sądowy zakaz zbliżania się do nich.

Mężczyzna w 2017 roku opublikował w internecie film, w którym określił siebie jako muzułmanina oraz "posłańca". "Przychodzę z ostrzeżeniem" - mówi w nagraniu, zachęcając do przejścia na islam.

Napastnik był wcześniej znany policji oraz służbom specjalnym PST, które oświadczyły, że "możemy mieć do czynienia z aktem terroru". Omholt powtórzył w środę, że "osłabia się hipoteza, że źródłem ataku było przejście podejrzanego na islam". Odmówił jednak podania szczegółów.