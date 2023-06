Norwegia: Producent czekolady wpisany na czarną listę ukraińskiej agencji antykorupcyjnej jest bojkotowany przez skandynawskie firmy

Grupa Mondelez International produkująca czekolady Toblerone i Milka oraz herbatniki Oreo, Ritz i LU zwróciła się do rządu Norwegii z prośbą o spotkanie i obronę swoich interesów, które ucierpiały wskutek bojkotu przez skandynawskie firmy, poinformowała w poniedziałek agencja Reutera. Firma wpisana na czarną listę ukraińskiej Narodowej Agencji Zapobiegania Korupcj liczy na wsparcie rządu w Oslo.

Przedsiębiorstwa takie jak linie lotnicze SAS i Norwegian Air, kolej SJ, łańcuch hoteli Strawberry, sieć sklepów Elkjop, armator Fjord Line i wreszcie Norweski Związek Piłki Nożnej powiadomiły, że przestaną sprzedawać produkty firmy Mondelez, która dotąd nie wycofała się z Rosji.

Mondelez twierdzi, że zawiesił kampanie reklamowe i inwestycje w Rosji oraz że nie sprzedaje w Norwegii produkowanych tam wyrobów. Co więcej, firma wyraziła potępienie dla wojny i postępuje zgodnie z międzynarodowymi ustaleniami i sankcjami, w razie potrzeby dostosowując swoje działanie do ich wymogów. Mondelez zaapelował, by to oficjalnie przyjęte przez Zachód sankcje stanowiły podstawę dla działań rynku i podkreślił wagę obiektywnych kryteriów, dzięki którym wszystkie podmioty byłyby równo traktowane.