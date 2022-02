Norwegia: Rząd: wyślemy dodatkowo 60 żołnierzy na Litwę

Norwegia wyśle na Litwę dodatkowo 60 żołnierzy na trzy miesiące w ramach kontyngentu NATO - poinformował we wtorek rząd w Oslo. Obecnie w tym kraju jest 120-140 norweskich wojskowych.

"Rosyjski atak na Ukrainę może być nieunikniony" - oświadczyła szefowa norweskiej dyplomacji Anniken Huitfeldt. Jak dodała, "Rosja nie wykazała do tej pory chęci zaangażowania się w prawdziwe negocjacje".

Minister obrony Norwegii Odd-Roger Enoksen podkreślił, że norweski kontyngent na Litwie wzmocniony zostanie o 50-60 żołnierzy w trybie natychmiastowym na okres trzech miesięcy. "Jesteśmy częścią kontyngentu NATO dowodzonego na Litwie przez Niemców" - przypomniał Enoksen.

Jednocześnie w rozmowie z mediami stwierdził, że "nie jest aktualne wysłanie norweskich żołnierzy na Ukrainę".

Enoksen poinformował o odbywających się na Dalekiej Północy rosyjskich manewrach wojskowych. "Są to duże ćwiczenia, które Rosja przeprowadza co roku, ale o innej porze. Świadczy to, że Rosjanie są w stanie prowadzić kilka działań wojskowych jednocześnie" - podkreślił.

Minister Huitfeldt oświadczyła, że Norwegia przygotowuje się na możliwy kryzys migracyjny, czyli napływ uchodźców z Ukrainy, oraz na kryzys energetyczny.