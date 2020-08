Norwegia: W Oslo 25 uczestników nielegalnej imprezy w szpitalu po zatruciu tlenkiem węgla

W Oslo 25 osób trafiło w niedzielę do szpitala z objawami zatrucia tlenkiem węgla, stan kilku z nich jest krytyczny. Do zdarzenia doszło podczas nielegalnej imprezy w bunkrze, do którego włamano się - poinformowała norweska policja.

Według wstępnej hipotezy źródłem tlenku węgla mogły być urządzenia prądotwórcze przyniesione dla zapewnienia napięcia odtwarzanej muzyce elektronicznej. Szacuje się, że na imprezie, która została zorganizowana z okazji urodzin jednego z uczestników, mogło wziąć udział nawet 200 osób.

"Na imprezie było wiele osób, które zażyły narkotyki oraz piły alkohol. W połączeniu ze złym powietrzem nie dało to dobrego rezultatu" - stwierdził Arve Rotterud z policji w Oslo.

Do wykutego w skale bunkra prowadzi tylko jedno niewielkie wejście o wielkości jednego m kw. Po jego pokonaniu wyłania się jaskinia o głębokości 70 metrów.

Norweska policja odkryła nielegalną imprezę, gdy jeden z patroli natknął się na dziwnie zachowującą się młodzież. Na miejscu straż pożarna dostarczyła świeżego powietrza do wnętrza jaskini oraz przeszukała kręte pomieszczenia.

W Oslo w związku ze wzrostem liczby nowych przypadków koronawirusa władze miasta apelowały o rezygnację z organizowania imprez. Rząd zdecydował wcześniej o zakazie sprzedaży alkoholu w późnych godzinach w pubach oraz restauracjach.