Norwegia: W Oslo po blisko 200 dniach przerwy otwarto puby

W stolicy Norwegii Oslo po 197 dniach obowiązywania restrykcji koronawirusowych otwarto w środę m.in. puby i restauracje. W czwartek w kraju rozpoczyna się kolejny etap otwierania społeczeństwa, łatwiej będzie można przekroczyć norweską granicę.

W Oslo od jesieni zeszłego roku obowiązywały najsurowsze w Norwegii obostrzenia. Oprócz lokali gastronomicznych zamknięte były siłownie, kina, teatry oraz kościoły.

W środę pierwsi goście w pubach pojawili się już w południe. W restauracji Lorry dziennikarz gazety "Aftenposten" spotkał członkinie klubu zrzeszającego miłośników bluesa. "Nie mogłyśmy się doczekać. Brakowało nam rozmów, dobrego jedzenia, picia piwa i muzyki" - powiedziały kobiety.

Na koncerty przyjdzie publiczności jeszcze poczekać. Restauratorzy mogą na razie podawać trunki jedynie do godz. 22, między stolikami muszą być zachowane odległości. Wiele lokali oferuje darmowe maseczki. Mimo to mają pełne rezerwacje na najbliższe dni, choć burmistrz Oslo Raymond Johansen apelował o "rozsądne korzystanie z wolności".

W czwartek w Norwegii nastąpi kolejny etap otwierania społeczeństwa. W większym stopniu uczniowie powrócą do szkół, limity osób podczas zgromadzeń w pomieszczeniach zostaną zwiększone z 10 do 50, a na powietrzu do 200.

Jak zapowiedziała w środę na konferencji prasowej minister sprawiedliwości Monica Maeland, osoby przyjeżdżające do Norwegii z krajów o tzw. niskim wskaźniku zakażeń koronawirusem, zwolnione będą z obowiązkowej kwarantanny hotelowej. W zamian taką izolację odbędą w domu.

Wcześniej norweski rząd umożliwił wjazd do kraju osobom pracującym w tym kraju, a nie posiadającym stałego zameldowania.

W ciągu ostatniej doby w Norwegii potwierdzono 511 przypadków Covid-19.